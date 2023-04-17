Предыдущая неделя снова завершалась ростом индекса Мосбиржи. Подъем продолжается уже пять недель подряд, но критической перекупленности пока все же нет. За выходные негативные драйверы не появились, в очередной раз может сыграть фактор понедельника. Так, с начала года почти каждая неделя стартует с уверенного роста акций. Сегодня этому также ничто не мешает.

Выкуп акций «Норникеля»

Компания объявила о выкупе с рынка 407 тыс. акций или 2,6% от всех бумаг в целях реализации корпоративной программы «Цифровой инвестор». Скупка будет осуществляться с 1 мая по 31 декабря 2023 года. Объем может показаться небольшим: около 6,3 млрд рублей по текущим ценам. Если распределить его на указанный период равномерно, то доля выкупа может составлять порядка 3% от оборота (на основе среднедневных объемов за последний месяц). Поэтому некоторая поддержка котировкам ГМК все-таки будет.

Новые прогнозы Минэкономразвития

Ведомство прогнозирует среднегодовой валютный курс в 2023 года на уровне 76,5, сообщил глава МЭР Максим Решетников. В 2024-2026 годах, по его мнению, ожидается «плавное ослабление рубля». Он рассчитывает на восстановление несырьевого энергетического экспорта с переориентацией на рынки «дружественных» стран.

Темпы роста ВВП в 2023 году составят +1,2%, а к 2026 году ожидается ускорение до +3%. Основной вклад в рост экономики внесет восстановление потребительского спроса после спада в 2022 году. Способствовать этому будет ожидаемый рост доходов населения. По мнению Решетникова, инфляция на конец года прогнозируется на уровне 5,3%, ранее в ведомстве ждали 5,5%. В 2024 году показатель вернется к целевому значению в 4%.

Цена на нефть Brent будет снижаться на всем прогнозном горизонте: в 2023 году она составит 80,7 доллара, в 2024 году — 75,7 доллара, в 2025 году — 71,9 доллара, в 2026 году — 70,6 доллара.

ГОСА Сбера — главное событие недели

Учитывая высокую долю акций Сбера в портфелях частных инвесторов, можно говорить о том, что назначенное на пятницу годовое общее собрание акционеров станет одним из самых ожидаемых событий. Инвесторы ждут одобрения рекомендованных дивидендов в размере 25 рублей за акцию. В базовом сценарии, естественно, ждем их согласования. В таком случае акции могут отреагировать ростом, даже несмотря на то, что это будет всеми ожидаемым событием.

В памяти участников рынка остается кейс Газпрома в июне 2022 года, когда акционеры на согласовали рекомендованные выплаты. С тех пор решения ОСА теперь стали тоже важными событиями, вызывающими рост волатильности.

Стартовал сезон отчетов

В пятницу отчитались первые крупные компании за I квартал 2023 год. В 90% случаев финансовые результаты превзошли предварительные прогнозы аналитиков. Лучше консенсуса оказались основные показатели JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup.

· Для JPMorgan это третий подряд отчет выше ожиданий и самый сильный по чистой прибыли за последние два года. Акции выросли на 7,5%

· У Wells Fargo это первый отчет выше консенсуса более чем га год, однако по выручке и прибыли на уровне предыдущего квартала.

· Сitigroup отчитался лучше прогнозов седьмой раз за последние два года, но показатели ниже прошлогодних. Акции выросли на 4,8%.

За счет отчетов именно финансовый сектор оказался лидером по приросту в пятницу среди всех отраслей (+0,8%). В целом же S&P 500 потерял 0,2%.

Из крупных компаний на этой неделе ждем отчеты Johnson Johnson, Bank of America, Netflix, Goldman Sachs (вторник), Tesla, Morgan Stanley, IBM (среда), AT&T, Philip Morris (четверг), Procter Gamble (пятница).