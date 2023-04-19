Если обратиться к статистике прошлых лет, то в летний сезон рынок вел себя по-разному, были года, когда он показывал рост по итогу трех месяцев, но и были года, когда он снижался. Поэтому о какой-то сезонности вряд ли приходится говорить (за исключением выплат дивидендов) и опираться на данные прошлых лет не очень эффективно. Куда продуктивнее изучить фундаментальные факторы в текущем году, которые могут обеспечить ту или иную динамику.

Фаворитом с точки зрения потенциального роста выглядит рынок акций как на горизонте всего 2023 года, и так и летних месяцев. Исходя из текущей ситуации, у российского рынка сейчас больше перспектив для продолжения роста в летний сезон, чем для снижения. Драйверами роста могут стать рост цен на нефть, а также реинвестирование выплаченных дивидендов.

Нефть Brent имеет потенциал начать движение в сторону отметки 100 долларов за баррель. Предпосылки для такого развития событий создают действия ОПЕК+ по сокращению добычи нефти и рост китайской экономики и возобновление авиаперевозок. В начале апреля ряда стран — участниц соглашения ОПЕК+, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир приняли решение о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти относительно уровней добычи, согласованных в октябре 2022 года. Совокупное сокращение уровня дневной добычи нефти этими странами составит 1.137 млн б/с, из которых 500 тыс. б/с будет обеспечено за счет снижения добычи нефти крупнейшим производителем нефти среди стран ОПЕК — Саудовской Аравией. Россия, ранее объявившая о добровольном сокращении добычи нефти в марте — июне 2023 года на 0.5 млн б/с относительно среднего показателя в феврале, заявила о том, что срок действия данного решения продлевается до конца 2023 года. МЭА ожидает, что при неизменном спросе на нефть на уровне 101,9 млн б/c в 2023 году, дефицит предложения составит более 2 млн б/с, что окажет повышательное давление на нефтяные цены.

В свою очередь, рост рынка будут обеспечивать притоки новых денег от инвесторов: во втором и третьем квартале будет пик дивидендных выплат, которые они, как правило, реинвестируют в рынок акций, а также приход новых инвесторов, которые не успели поучаствовать в росте 1 квартала и хотели бы догнать сейчас. Фактически при текущих уровнях отдельные акции позволяют зарабатывать двухзначную дивидендную доходность. В частности, инвесторы ждут дивиденды от нефтегазовых компаний, а также от некоторых металлургических. Помимо этого, сильную поддержку росту индекса окажет ослабление курса рубля, поскольку более половины индекса — это сырьевые компании, которые являются основными бенефициарами слабого рубля. Отдельно отметим акции иностранных компаний и ADR которые ведут бизнес в РФ. Эти компании так и продолжают торговаться с существенным дисконтам по мультипликаторам к уровням 2021 года. При этом эти компании стали бенефициарами снижения конкуренции в сфере рекламы и облачных технологий, после ухода иностранных игроков, а так же снижения конкуренции со стороны локальных игроков в e-commerce и такси. Также позитивно выглядят компании обладающие критической долей рынка. В этом контексте выделяются вертикальные классифайды рынков недвижимости и рекрутинга.

Однако негативный сценарий развития событий тоже необходимо держать в голове. Существует ряд рисков, которые могут реализоваться и оказать негативное влияние на фондовые рынки. Прежде всего это касается геополитики. Также нужно помнить про windfall tax, аннонсированный в начале года. По нашему мнению, металлурги вряд ли возобновят дивидендные выплаты до оглашения и возможной оплаты этого разового налога. Таким образом, компании выполнят свое обязательство перед государством и смогут уже поделиться доходами с акционерами

По нашим прогнозам, за 2023 финансовый год дивидендная доходность российского рынка составит порядка 10%.