Российский рынок акций после резкого роста в начале недели ушел в боковик. Во вторник-среду наблюдается нейтральная динамика по индексу МосБиржи. Общий тренд при этом по-прежнему растущий и при спокойном внешнем фоне вскоре возможно продолжение подъема с первым ориентиром около 2700 п.

Банки в центре внимания

В целом весь сектор выглядит очень уверенно. Финансовые результаты начала 2023 г. у большинства крупных и мелких банков близки к рекордным.

∙ ВТБ. Акции в среду прибавили 4,5% — лучший результат в индексе МосБиржи. Бумаги вышли на первое место по обороту, что бывает крайне редко.

∙ Сбер. Сегодня банк опубликует отчет за I квартал 2023 г. по МСФО. Ожидается сильный отчет с учетом ранее раскрытых результатов по РПБУ.

∙ TCS Group. Долгое время акции отставали от рынка и банковского сектора, но в последние две сессии они вышли из затяжного боковика. В бумагах сложилась позитивная картина для роста. В среду расписки прибавили 2,7%.

∙ Банк Санкт-Петербург. Опубликованы очень сильные финансовые результаты за I квартал — прибыль составила 14,7 млрд руб. Если ориентироваться на дивполитику компании с выплатой 20% прибыли, то лишь за I квартал банк уже заработал 6,4 руб. или 4% по текущим. И это только пятая часть прибыли. Сегодня акции могут показать опережающую динамику.

Эталон двигается в правильном направлении

Расписки компании выросли на 7%. Эталон решил поменять текущий банк-депозитарий The Bank of New York Mellon. Новость вышла вслед за недавним сообщением о переносе первичного листинга из Лондона на Московскую биржу. Подобные действия эмитента позитивно оцениваются инвесторами, так как они воспринимаются ими в качестве шагов в сторону последующей перерегистрации из недружественной юрисдикции. Это позволило бы вернуться к выплате дивидендов.

Дивидендные отсечки

Сегодня последний день перед закрытием реестра по дивидендам сразу шести эмитентов:

• КуйбышевАзот (дивдоходность 4,8%)

• Группа Позитив (1,1%)

• Авангард (2,4%)

• РосДорБанк (5,7%)

• ТНС энерго Воронеж (1,3% по АО и 4,6% по АП)

• ТНС энерго Марий Эл (1,3% по АО и 7% по АП)

Дивидендные заседания

Сегодня состоится масса заседания советов директоров, в повестке которых есть вопрос о дивидендах:

• Акрон. Высокий риски невыплаты.

• Сегежа Групп. Высокий риск невыплаты из-за высокого долга.

• Россети Московский регион. За 9 мес. уже выплатили основную часть. Доходность может быть ниже 1,5%.

• Черкизово

• Ставропольэнергосбыт

Рост акций в США

Индекс S&P 500 прибавил 1,2% и пытается постепенно выйти наверх из затянувшегося боковика. В лидерах роста в среду были бывшие аутсайдеры, а именно финансовый сектор. В аутсайдерах защитный потребсектор и коммунальщики.

Президент Джо Байден и глава республиканцев в Конгрессе Кевин Маккарти в среду подчеркнули свою решимость в ближайшее время достичь соглашения по госдолгу и недопустимость дефолта. Участники рынка готовятся к скорому разрешению этой ситуации.

Отскок в нефти

Фьючерсы Brent в среду выросли на 3% и вернулись к $77 за баррель несмотря на неожиданно сильный рост запасов в США (+5 млн баррелей против прогноза —0,9 млн). Спрос во много обеспечен общим улучшением сентимента на фондовом рынке и ожиданиями соглашения по подъему потолка госдолга США. В это же время, например, защитное золото выглядит слабо и снижается.