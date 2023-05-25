Индекс МосБиржи возобновил подъем и переписал годовые максимумы. В среду на высоких оборотах он поднялся к 2660 п. Пространство для роста к 2700 п. и чуть выше сохраняется. Фактором поддержки выступают ожидания реинвестирования дивидендов (в первую очередь Сбера), а также позитивная динамик нефтяных цен.

Ключевая тенденция, наблюдаемая в голубых фишках — это перетоки из Газпрома и Магнита в сторону Сбера. Первые активно снижаются, тогда как Сбер закрыл дивидендный гэп и обновил годовой максимум. Чтобы отыграть ценовой разрыв акциям банка потребовалось всего две недели, что указывает на очень высокий спрос в активе.

Что касается Газпрома и Магнита, то эти бумаги могут продолжить снижение и короткие позиции тактически по ним выглядят логичнее, чем лонг.

Отчет Сегежи

Опубликована ожидаемо слабая отчетность за I квартал 2023 г. по МСФО. Компания показала убыток в размере 4,4 млрд руб. Компания указывает, что выручка относительно предыдущего квартала выросла на 10% до 18,7 млрд руб., преимущественно благодаря ослаблению рубля. Ожидаем, что в течение года цены на основных экспортных рынках будут восстанавливаться, что должно поддержать экономику Сегежи, но пока рекомендация аналитиков БКС Мир инвестиций "Продавать".

Отчет TCS Group

Опубликована сильная отчетность за I квартал 2023 г. Чистая прибыль увеличилась сильнее ожиданий: до 16,2 млрд руб. по сравнению с 1,4 млрд руб. в тяжелый I квартал 2022 г. Общая выручка группы повысилась на 7% в годовом выражении до 99,9 млрд руб.

Отчет Ozon

Опубликована сильная финансовая отчетность по МСФО за I квартал 2023 г. Показатель GMV вырос на 71% г/г, выше ожиданий. Рост оборота продолжался на фоне увеличения количества заказов на 93%. Скорректированная EBITDA также оказалась выше ожиданий с рентабельностью 2,6% GMV. Компания показала чистую прибыль за квартал из-за однократного неденежного дохода по финансовым обязательствам, но, по нашей оценке, скорректированный убыток также продолжил снижаться в годовом выражении.

Дивиденды Системы

Собранию акционеров рекомендовано выплатить 0,41 руб., или 2,6% по текущим ценам. В базовом сценарии можно было ожидать 0,52 руб., как указано в дивполитике, но совет директоров рекомендовал 0,41 руб., которые ране должны были выплатить в 2022 г., но отказались. Сумма в любом случае небольшая и нейтрально скажется на акциях АФК, но от Системы никто и не ждал высоких выплат.

Ждем дивиденды Роснефти

Сегодня пройдет заседание совета директоров Роснефти. В повестке есть вопрос по размеру дивидендов за 2022 г. Ранее компания уже заплатила 20,39 руб. Если ориентироваться на выплату стандартных 50% чистой прибыли за 2022 г. по МСФО, то финальные дивиденды составят около 18 руб., или 4,1%. Такое решение может быть нейтрально воспринято рынком или даже умеренно негативно из-за локальной перекупленности.

Оптимизм в переговорах

Республиканец Кевин Маккарти в среду дал рынкам оптимистичный сигнал о том, что переговоры по потолку госдолга должны завершаться вовремя и позволят не допустить дефолта.

Тем не менее Fitch Ratings поместило кредитный рейтинг США "AAA" в список Rating Watch "Негативный", что свидетельствует о растущем беспокойстве по поводу способности страны предотвратить дефолт. В отличие от 2011 г., когда агентство Stangdard & Poors снизило рейтинг США, сейчас по-настоящему сильно негативной реакции на рынках пока не наблюдается.

В своем решении Fitch руководствуется тем, что возросли риски, что лимит долга не будет повышен до так называемой даты Х, и, следовательно, правительство может начать пропускать платежи по некоторым своим обязательствам.

Ралли в NVIDIA

Акции заняли первое место по обороту на СПБ Бирже в среду. Компания опубликовала квартальные финансовые результаты. На вечерней сессии котировки подскочили на 24%. Выручка и чистая прибыль оказались выше консенсус-прогнозов. Прогнозы менеджмента NVIDIA также оказались лучше ожиданий.

Снижение запасов нефти

Помимо грозных комментариев министра нефти Саудовской Аравии, который пугал шортистов в нефти, позитивное влияние на котировки Brent и WTI в среду оказала статистика из США. Запасы сырой нефти в стране снизились существенно сильнее ожиданий: на 12,5 млн баррелей при прогнозе +2 млн. Это одно из самых сильных недельных снижений за последние 10 лет. Также сократились и запасы бензина на 2,05 млн баррелей — перед стартом автомобильного сезона они примерно на 8% ниже среднего значения предыдущих трех лет. Вместе с тем, до нового минимума за 40 лет упали стратегические запасы нефти в США. За неделю они сократились на 1,5 млн баррелей до 357,9 млн.

Если не будет каких-то шоков, связанных с потолком госдолга в США, то в среднесрочной перспективе котировки Brent на фоне сократившейся в мае добычи ОПЕК+ и сезонного роста спроса могут постепенно вернуться выше $80.