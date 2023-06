В отличие от заметного ралли на рынке США, на Китайских рынках продолжается период консолидации, начавшийся с конца апреля. За май месяц индекс Шанхайской биржи SSE Composite скорректировался на 3,5%, индекс Гонконгской биржи Hang Seng Index — на 8,6%, что отражает фундаментальное опасение инвесторов по поводу будущих перспектив внутреннего роста экономики Китая, и одновременно является результатом оттока иностранного капитала с бирж Китая ввиду девальвации юаня и роста доходности гособлигаций США. Текущая волатильность отражает переход экономики Китая от V-shape фазы восстановления после снятия короновирусных ограничений к фазе более умеренного роста. Мы уверены в конструктивном росте Китайской экономики и ожидаем восстановления рынка во втором полугодии 2023г.

С одной стороны, несмотря на общий индекc PMI выше 50, индекс производственного сектора уже второй месяц подряд показывает уровень ниже нейтрального (49,2 в апреле и 48,8 в мае). На фоне умеренного восстановления экономики сохраняется ситуация слабого спроса и отставания определенных отраслей, в частности, рынка жилья. Вместе с этим мировая экономика остается слабой: цены на сырьевые товары продолжают снижаться, производственные компании находятся под давлением, что добавляет сложности в восстановлении рынка труда и уверенности потребителей в будущих доходах, тем самым образуя замкнутый круг. С другой стороны, мы наблюдаем сильные уровни восстановления рынка услуг, отражающие желание потребителей компенсировать отложенный спрос за 3 года короновирусных ограничений. Исходя из нашего сбора информации непосредственно в Китае и наблюдений по секторальным показателям, расходы на туризм, рестораны, товары и услуги повседневного потребления за майские праздники показали рекордный рост — рост на 30-50% по сравнению с допандемийным уровнем.

Несмотря на относительно слабые макроэкономические показатели, наши ожидания по росту ВВП Китая в 2023 году выше целевого значения в 5%, обозначенного китайским правительством. Мы ожидаем больше стимулов со стороны правительства, а также того, что действующие стимулы начнут полноценно работать. В целом, волатильность на китайском рынке может продолжаться до конца третьего квартала, ввиду перехода экономики к более устойчивым темпам роста и факторам глобального рынка. Поэтому для инвесторов мы видим скорее структурные возможности — подобрать акции перспективных компаний по низким ценам в момент очередной коррекции, нежели инвестирование в beta.

В текущий момент нам кажутся интересными следующие компании Китайской экономики, торгующиеся на Гонконгской бирже.

В-первых, банки, страховые компании и конгломераты с высокой дивидендной доходностью и относительной низкой волатильностью. За первые 5 месяцев 2023 года подтверждается наше ожидание по росту кредитных портфелей китайских банков двухзначными темпами, обусловленному восстановлением деловой активности и курсом китайского правительства на таргетированное стимулирование экономики. Также мы наблюдаем восстановление рынка страхования после двухлетнего спада. Компании в фокусе: CM Bank, ICBC, Bank of China, AIA Group, Ping An Insurance, China Life insurance, CK Hutchison, CITIC Ltd.

Во-вторых, компании потребительского сектора, бизнес которых, судя по финансовым результатам первого квартала и операционным показателям за апрель-май, быстрее ожидаемого восстановился после Covid. В первую очередь, это производители повседневного потребления (молоко, мясо, пиво) и производители услуг (рестораны, отели, казино). Компании в фокусе: Sands China, Bud Apac, WH Group, CTG Duty Free, Haidilao.

В-третьих, это определенные компании в секторах «новой экономики» — ИТ, электромобили — с потенциалом качественного роста на фоне ужесточения конкуренции. В частности, ввиду относительной зрелости текущего рынка онлайн-ритейла в Китае нам кажется более интересными компании с «новыми» драйверами роста: платформы live-трансляции, платформы для публикации коротких видео, доставка еды и продуктов из супермаркета, облачные технологии. Аналогичную ситуацию усиления конкуренции мы также наблюдаем в секторе пассажирских автомобилей. В этой связи, мы обращаем внимание на производителей премиальных моделей с сильным балансом и/или рентабельностью. Компании в фокусе: Tencent, Kuaishou, Meituan, BYD, Geely, Li Auto.