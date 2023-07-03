В пятницу, 30 июня, рубль продолжил свое снижение по отношению к иностранным валютам. Пара доллар/рубль выросла на 2,26% до отметки в 89,55 рубля. Аналогично, евро/рубль увеличился на 2,84% до 97,80 рубля, а юань/рубль повысился на 2,28%, достигнув уровня 12,33 рубля. За неделю рубль потерял 5,73% по отношению к доллару США, 5,91% по отношению к евро и 5,32% по отношению к китайскому юаню. Итоги июня также были неблагоприятными для рубля, с его потерями, составившими 10,42% против доллара, 13,05% против евро и 8,38% против юаня. Второй квартал закрылся с дальнейшим ухудшением позиции рубля: 15,40% потерь по отношению к доллару, 16,40% потерь по отношению к евро и 9,32% потерь по отношению к юаню.

На минувшей неделе российская валюта показала крайне волатильную динамику. Активная фаза снижения началась со среды. Курс доллара повышался до 89,77 руб. На повестке дня так и остается геополитика, дефицитный бюджет с низкими ценами на нефть. Также стоит отметить, что зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что регулятор не видит рисков для финансовой стабильности в текущем ослаблении рубля, но учтет динамику курса на июльском заседании совета директоров по ключевой ставке. Ранее ЦБ предупредждал, что ослабление валютного курса, которое произошло, будет отражаться в ценах, но скорость и масштаб этого влияния могут отличаться от того, что мы привыкли видеть, поскольку экономика структурно перестраивается, изменяются относительные цены и другие факторы. ЦБ продолжит отслеживать этот эффект и учтет его при принятии решения по ключевой ставке.

По итогам пятницы Brent подорожал на 1,19%, до $75,13. Росту котировок способствовало снижение индекса доллара и новости от Минэнерго США. Ведомство сообщило о заключении контрактов на покупку 3,2 млн баррелей нефти для восполнения стратегического резерва страны по средней цене в 72 доллара за баррель по сравнению с ценой продажи в 2022 году на уровне 95 долларов за баррель.

В понедельник, 3 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $75,43. Нефтяные котировки отреагировали ростом на китайскую статистику. Данные оказались лучше прогнозов, на фоне надежд на более высокий спрос на нефть по сравнению с сокращением предложения со стороны основных производителей энергии. Китайский производственный PMI Caixin снизился до 50,5 в июне с 50,9 ранее, но оказался выше прогноза 50,2.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. Курс доллара отбился от верхней границы диапазона, который комфортен для властей и составляет 80-90 руб. Курс доллара снизился на 1,31%, до 88,37 руб. Началась коррекция или нет, сказать сложно. Надо посмотреть, как поведут участники рынка на американской сессии. Если курс доллара снизится, значит началась коррекция. Пока же рублевые пары в тренде растут с утренней сессии до закрытия вечерней, либо падают в первой половине дня и растут во второй.

На этой неделе в центре внимания индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM за июнь, протоколы заседания ФРС США, встреча ОПЕК+ и отчет о занятости в США. Поскольку курс доллара достиг целевого уровня и остановился около 90 руб., то в первой половине дня по нему буду рассматривать коррекцию до 87,30 руб. Не забываем про то, что курс доллара по 90 руб. не вызвает ощобоченности у ЦБ. Это указывает на то, что он может поднять выше до 95 руб.

Индекс Мосбиржи (IMOEX) повысился на 0.03% до 2797.37 п., индекс РТС упал на 2.37% до 982.94 п. Основным фактором поддержки для индекса IMOEX было ослабление рубля. С утра рубль укрепляется. Следовательно, фондовый рынок с открытия окажется под давлением. Поддержкой выступает уровень 2775 п. Сильного падения не жду.