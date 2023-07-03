МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 3 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  USD США — День независимости / Independence Day — раннее закрытие /в 13:00/    
  CAD Канада — День Канады — выходной    
2:50 JPY Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (2кв2023) 3,2%  
2:50 JPY Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (2кв2023) 3 5
2:50 JPY Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (2кв2023) 1 3
2:50 JPY Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (2кв2023) 20 22
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (май) -8,1%  
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (июнь) 50,9 50,2
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 48,4  
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 45,9  
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 45,7 45,5
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 43,2 41
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 44,8 43,6
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 47,1 46,2
15:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 48,4 46,3
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (июнь) 51,4  
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июнь) 46,9 47,2
17:00 USD США — Индекс цен в производственном секторе от ISM (июнь) 44,2  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (июнь) 53,5  