События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 июля
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 3 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|USD
|США — День независимости / Independence Day — раннее закрытие /в 13:00/
|CAD
|Канада — День Канады — выходной
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (2кв2023)
|3,2%
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (2кв2023)
|3
|5
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (2кв2023)
|1
|3
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (2кв2023)
|20
|22
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (май)
|-8,1%
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (июнь)
|50,9
|50,2
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|48,4
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|45,9
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|45,7
|45,5
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|43,2
|41
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|44,8
|43,6
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|47,1
|46,2
|15:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|48,4
|46,3
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (июнь)
|51,4
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июнь)
|46,9
|47,2
|17:00
|USD
|США — Индекс цен в производственном секторе от ISM (июнь)
|44,2
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (июнь)
|53,5
https://1prime.ru/experts/20230703/840975260.html