Начало недели на мировых рынках обещает быть достаточно спокойным. Фактором, способствующим снижению активности инвесторов и волатильности торгов, станет празднование во вторник Дня независимости в США, в связи с чем в этот день американские рынки будут закрыты, а в понедельник пройдет лишь укороченная сессия. На этом фоне многие инвесторы в США вернуться на рынок лишь в среду. При этом из статистики, способной оказывать влияние на настроения участников торгов на протяжении недели, можно выделить публикацию данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса на фоне высоких ставок и сокращения долларовой ликвидности, показатели промышленного производства в Германии и в Штатах, а также блок данных по рынку труда США, включающий уровень безработицы и количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях.

Что же касается настроений, царящих на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 1,6%. Фьючерсы на основные американские индексы, после уверенного роста в пятницу, сегодня консолидируются у уровней закрытия прошлой недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,2%, торгуясь в районе 75,3 доллара за баррель.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи прибавил символические 0,03%, закончив сессию в районе 2 797 пунктов. Сегодня на старте торгов покупки в российских бумагах могут возобладать, что приведет к попытке индекса Мосбиржи выйти в коридор 2 800 — 2 820 пунктов. Способствовать этому будет улучшение настроений на мировых фондовых площадках и удержание рынком энергоносителей позиций в диапазоне 75 — 80 долларов за баррель по фьючерсу на нефть марки Brent.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль перешел к восстановлению. Так, к 9.00 мск доллар и юань теряют до 0,8%, торгуясь в районе 88,8 и 12,24 рубля соответственно, евро снижается на 1%, отступив до 96,9 рубля. учитывая улучшение ситуации на рынке энергоносителей, а также желание части участников торгов зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в иностранной валюте, сегодня в ходе сессии рубль может попытаться продолжить утреннюю волну восстановления. В этом случае к концу торгов пара доллар/рубль может отступить в диапазон 88,5 — 88,7 рубля.