Впереди дивидендная неделя
Российские индексы завершали прошлую неделю с очень разными результатами. Индекс МосБиржи за неделю прибавил 1,9% и закрывался чуть ниже 2800 п. А вот долларовый РТС за счет ослабления рубля рухнул на 5,5% и опустился ниже 1000 п.
Курс USD/RUB без каких-то дополнительных негативных факторов приблизился к отметке 90, что в целом позитивно для акций экспортеров и сырьевиков.
В пятницу масса компаний проводила свои собрания акционеров. Каких-то сюрпризов не произошло, большинство эмитентов утвердили рекомендации советов директоров, в том числе по дивидендам
Насыщенная неделя
С 3 по 7 июля пройдут дивидендные отсечки по 33 акциям. Из крупных компаний реестры закроются по Совкомфлоту, Роснефти, Татнефти, РусГидро, ФосАгро и др. Дивдоходность выше 7% ожидается по Башнефти, ЛСР и ОГК-2.
На рынке нефти
Фьючерсы на нефть Brent завершили прошлую неделю ростом на 1,5%. В июле есть шансы на продолжение отскока наверх на фоне добровольного сокращения добычи Саудовской Аравией на 1 млн б/с. Вместе с тем число активных буровых установок в Северной Америке продолжило снижаться, а США начнут восстанавливать свои стратегические резервы (SPR), создавая дополнительный спрос.
Nasdaq Composite — рекорд за 40 лет
Американский рынок акций успешно закрыл I полугодие, однако это касается в основном высокотехнологичного сектора. Так, Nasdaq Composite показал лучший результат за 40 лет и прибавил 31,7%. Рост по S&P 500 скромнее: +15,9%. А промышленный Dow Jones прибавил всего 3,8%.
В пятницу индекс S&P 500 обновил максимум за последний год. Котировки выросли на 1,2% и поднялись к 2450 п. Все сектора завершили день в плюсе. Рынок выглядит относительно сильно и не дает сигналов о какой-то значимой коррекции вниз.
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