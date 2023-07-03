2023-07-03T16:45:39+03:00

2023-07-03T16:45:39+03:00

2023-07-03T16:45:39+03:00

2023

https://1prime.ru/experts/20230703/840983193.html

События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 июля

Мнения аналитиков

Новости

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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 4 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз USD США — День... ПРАЙМ, 03.07.2023

рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60