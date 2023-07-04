В понедельник, 3 июля, торги по рублевым парам завершились в отрицательной области. На внутреннем валютном рынке началась нисходящая коррекция. Рубль открылся укреплением, но быстро растерял прибыль. Он ускорил темпы укрепления на американской сессии и завершил торги повышением в основных парах. Пара доллар/рубль снизилась на 0,95%, до 88,70 руб., евро/рубль — на 1,18%, до 96,64 руб., юань/рубль — на 1,22%, до 12,18 руб.

Уровень 90 руб. выступил сопротивлением для доллара. Около него многие участники стали фиксировать прибыль от длинных позиций. Внешний фон для рубля не изменился и остается негативным. Коррекция — чисто технический фактор и не приходится говорить о глобальном развороте. В рамках коррекции пара доллар/рубль способна опуститься до 87 руб., от которого ожидаю новой фазы ослабления рубля.

Ситуация с нефтью остается неопределенной. Баррель Brent закрылся снижением на 0,29%, до $74,91 против максимума $76,57. Давление на нефтяной рынок оказала американская статистика. Индекс деловой активности в промышленности США по итогам июня неожиданно снизился до 46 п., с майского уровня в 46,9 п. (прогноз был 47 п.). Спад экономической активности может усиливать опасения рецессии и последующего падения спроса на нефть. Фондовые индексы США проигнорировали предупреждения о замедлении роста и данные, свидетельствующие о замедлении производства, и выросли в преддверии празднования «Дня независимости».

Во вторник, 4 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $75,04. На дневном таймфрейме сформировалась свечная формация, указывающая на снижение цены до $73,75. Цена остается в диапазоне $71,50 — $78,00 с 4 мая. Выход из него определит направление движения до августа.

Торги по рублевым парам открылись снижением. Курс доллара торгуется на уровне 88,60 руб. У продавцов пока не получается продавить цену ниже, поскольку внешний фон остается негативным. Повторюсь, в рамках коррекции пара доллар/рубль способна опуститься до 87 руб. Ниже пока падение не рассматриваю. Поскольку в США выходной день, от курса доллара можно ожидать снижения до 88 руб.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,12%, до 2793,93 п., тогда как долларовый индекс РТС вырос на 1,02%, до 992,94 п. Индекс МосБиржи обновил недельный максимум, но к закрытию просел, завершив день с небольшими потерями. Рубль торгуется в небольшом плюсе, поэтому по индексу можем уйти ниже к 2790 п.