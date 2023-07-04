2023-07-04T09:12:48+03:00
2023-07-04T09:12:48+03:00
2023-07-04T09:12:48+03:00
2023
https://1prime.ru/experts/20230704/840989470.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 июля
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Ожидаемые во вторник, 4 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
USD
США — День независимости /... ПРАЙМ, 04.07.2023
мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 4 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|
|USD
|США — День независимости / Independence Day — выходной
|
|
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,436%
|0,429% (факт)
|7:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (июль)
|4,1%
|4,1% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (май)
|16,5 млрд евро
|14,4 млрд евро (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|-49,3 тыс
|-63,5 тыс
|19:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
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Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за июнь
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|RUB
|Мосэнерго — закрытие реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 22.06.2023)
|0,22308 — див-д 2021
|0,18652 — див-д 2022