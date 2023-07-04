МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 4 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  USD США — День независимости / Independence Day — выходной    
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,436% 0,429% (факт)
7:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (июль) 4,1% 4,1% (факт)
9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (май) 16,5 млрд евро 14,4 млрд евро (факт)
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных -49,3 тыс -63,5 тыс
19:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за июнь    
  RUB Мосэнерго — закрытие реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 22.06.2023) 0,22308 — див-д 2021 0,18652 — див-д 2022