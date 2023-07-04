Неделя на российском рынке началась относительно спокойно. Индекс МосБиржи остался чуть ниже 2800 п. Какой-то единой устойчивой динамики среди голубых фишек нет. Акции компаний показывают разнонаправленные результаты.

Лучше рынка выглядели Полиметалл, Северсталь и Магнит. В аутсайдерах на фоне признаков остановки ослабления рубля оказались бумаги Сургутнефтегаза.

Сигналы в пользу разворота рубля?

Курс доллара дважды поднимался к 89,5, но от этого рубежа проходили волны снижения. Приостановка непрерывной волны девальвации — уже сама по себе является сигналом в пользу возможной коррекции. Не исключено, что фактор перекупленности валюты может обеспечить локальное укрепление рубля в краткосрочной перспективе.

Ажиотаж вокруг CarMoney

Начались торги акциями СмартТехГрупп после процедуры прямого листинга. Это материнская компания финтех-сервиса CarMoney. Первоначальный объем предложенных бумаг был всего 600 млн руб., но из-за высокого спроса акционеры разместили еще дополнительно бумаг на сумму около 340 млн руб. Привлеченные средства останутся внутри компании и будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии. Несмотря на небольшой размер эмитента интерес частных трейдеров к бумагам был очень высок. По объему торгов акции заняли 4 место на рынке с оборотом в 3,3 млрд руб. Вероятно, ажиотаж вокруг бумаг будет кратковременным, вскоре ликвидность существенно снизится.

Выходной в США

На рынке акций США сегодня национальный выходной — День независимости. Закрыты NASDAQ и NYSE. На CME фьючерсы на индексы торгуются до 20:00 МСК, фьючерсы на нефть до 21:30 МСК

Нефти будет меньше

Саудовская Аравия решила продлить на август свое июльское сокращение добычи на 1 млн б/с. Россия также приняла решения сократить поставки на мировой рынок в размере 500 тыс. б/с. в августе. Аналогичные действия предпримет и Алжир — снизит производство на 20 тыс. б/с.

Все это позитивно для котировок нефти, но вчерашний рост на этих новостях был быстро отыгран вниз. Это не значит, что действия стран ОПЕК+ не приедут к подъему цен. Вероятно, эффект будет отложен во времени до того момента, когда на рынке возникнут признаки реального дефицита и сокращения мировых запасов к концу лета.

Спред Urals сокращается

Разница между российским сортом и североморской смесью Brent снизилась с $22,4 в мае до $19,4 в июне, свидетельствую данные Минфина РФ. Это минимальный уровень с момента введения потолка цен на российскую нефть в декабре 2022 г. По отношению к уровням мая средняя цена на Urals выросла на 3,6%, или $1,9 за баррель.