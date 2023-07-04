МОСКВА, 4 июля — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 5 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:00 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (июнь) -5,1  
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 55,9 54,2
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) 0% 0,7%
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (июнь) 57,1 56,2
4:45 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (июнь) 55,6  
10:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
10:00 EUR Еврозона — Заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики    
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 56,7 55,6
10:30 EUR Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух    
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 54  
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 52,5 48
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 57,2 54,1
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (июнь) 52,8 50,3
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 55,1 52,4
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (июнь) 54 52,8
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 55,2 53,7
17:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (май) 0,4% 0,8%
21:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
23:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -2,408 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (июнь) 54,3  
  RUB Россети Московский регион — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2022 (ГОСА — 16.06.2023) 0,095 — див-д 2021 0,0849 (9м2022) + 0,0121 (фин2022) — див-д 2022
  RUB Совкомфлот — закрытие реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 15.06.2023) 0 — див-д 2021 4,29 — див-д 2022