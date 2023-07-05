Во вторник, 4 июля, торги по рублю завершились снижением. Он продолжает обновлять минимумы против иностранных валют, поскольку по-прежнему отсутствуют факторы для укрепления рубля. Пара доллар/рубль повысилась на 0,54%, до 89,18 руб., евро/рубль — на 0,62%, до 97,24 руб., юань/рубль — на 1,25%, до 12,33 руб.

Торги по рублю на Мосбирже открылись ростом. Ему не удалось развить коррекционное движение, поскольку с основной сессии стал слабеть с новой силой. Суточные объемы не увеличились, значит панический настройений по покупке валюты не наблюдается. Здесь, скорее всего, вырос спрос на валюту со стороны импортеров и снизилось предложение валюты со стороны экспортеров после завершения налогового периода.

В ходе европейской сессии курс доллара повышался до 90,19 руб., курс евро — до 98,27 руб., курс юаня — до 12,46 руб. Власти и Центральный банк России демонстрируют незначительное волнение по поводу обменного курса, не проявляя активного вмешательства. Решая проблему дефицита бюджета через ослабление национальной валюты, создается новая — раскручивается инфляционная спираль. А она является болью для ЦБ России. Вероятнее всего, Центробанку придется вмешаться, и ключевая ставка в июле будет повышена, чтобы сбить атаку на рубль. К закрытию дня рубль отыграл часть потерь, но все равно закрылся со снижением.

Торги по нефти завершились ростом. Цена на нефть марки Brent повысилась на 1,56%, до $76,08. Цена восстановилась после падения без новостного фона, при этом остается торговаться в двухмесячном боковом тренде. Для покупателей преграда находится на уровне $76,70, для продавцов — на $71,50.

В среду, 5 июля, в Азии баррель Brent стоит $75,75. Торги по рублевым парам открылись ростом. Пара доллар/рубль восстановилась до 89,97 руб. Цена торгуется около сопротивления 90 руб. Вершина 121,50 руб от 10 марта выступает магнитом для покупателей. Поскольку Банк России не видит рисков для финансовой стабильности на фоне ослабления рубля, они постараются добраться до 95 руб. Промежуточное сопротивление по техническому анализу находится на 91 руб.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,51%, до 2808,22 пт., тогда как индекс РТС вырос на 0,55%, до 987,43 пт. Росту индекса Мосбиржи способствовало ослабление рубля. Вверх индекс тащили акции из отраслей электроэнергетики, металлов и добычи. Рубль на утренней сессии остается под давлением, поэтому с открытия основной сессии стоит ожидать продвижения вверх до 2815 пт. Если пара доллар/рубль пройдет уровень 91 рубля, то от индекса Мосбиржи стоит ожидать ускорения до 2870 пт.