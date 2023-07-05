МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 6 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (май) 11,158 млрд австрал. долл 10,5 млрд австрал. долл
9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (май) -0,4% 1,5%
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (июнь) 51,6 51
12:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (май) 0% 0,2%
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июнь) 278 тыс 230 тыс
15:30 USD США — Объем экспорта 249 млрд долл  
15:30 USD США — Объем импорта 323,6 млрд долл  
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 239 тыс 245 тыс
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (май) -74,6 млрд долл -69,5 млрд долл
15:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (май) 1,94 млрд канад. долл 1,35 млрд канад. долл
15:45 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (июнь) 54,3 53
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июнь) 54,9 54,1
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (июнь) 49,2 49,9
17:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (июнь) 50,3 51
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/(май) 10,103 млн 9,9 млн
17:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (июнь) 53,5  
18:00 USD США — Запасы сырой нефти -9,603 млн барр -0,729 млн барр
18:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,209 млн барр -0,307 млн барр
19:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 30.06) 586,9 млрд долл (на 23.06)  
6-7 июл RUB ЦБ РФ — Финансовый конгресс Банка России /Санкт-Петербург, Новая сцена Мариинского театра/    