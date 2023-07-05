События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 июля
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 6 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (май)
|11,158 млрд австрал. долл
|10,5 млрд австрал. долл
|9:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (май)
|-0,4%
|1,5%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (июнь)
|51,6
|51
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|0%
|0,2%
|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июнь)
|278 тыс
|230 тыс
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|249 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Объем импорта
|323,6 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|239 тыс
|245 тыс
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (май)
|-74,6 млрд долл
|-69,5 млрд долл
|15:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (май)
|1,94 млрд канад. долл
|1,35 млрд канад. долл
|15:45
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (июнь)
|54,3
|53
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июнь)
|54,9
|54,1
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (июнь)
|49,2
|49,9
|17:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (июнь)
|50,3
|51
|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/(май)
|10,103 млн
|9,9 млн
|17:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (июнь)
|53,5
|18:00
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-9,603 млн барр
|-0,729 млн барр
|18:00
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,209 млн барр
|-0,307 млн барр
|19:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 30.06)
|586,9 млрд долл (на 23.06)
|6-7 июл
|RUB
|ЦБ РФ — Финансовый конгресс Банка России /Санкт-Петербург, Новая сцена Мариинского театра/
https://1prime.ru/experts/20230705/841009872.html