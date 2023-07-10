В пятницу, 7 июля, рубль продемонстрировал смешанную динамику на валютном рынке. Пара доллар/рубль снизилась на 1,13% до уровня 91,25 рубля. Пара евро/рубль выросла на 0,35%, достигнув отметки 100,35 рубля, а пара юань/рубль поднялась на 0,54% до 12,64 рубля. Это разнонаправленное движение вызвано американской статистикой, которая ослабила доллар, а также повышением цен на нефть.

Данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США за июнь свидетельствуют о создании 209 тысяч новых рабочих мест. Однако этот показатель оказался немного ниже ожидаемого прогноза в 225 тысяч рабочих мест. Уровень безработицы составил 3,6% по сравнению с предыдущим уровнем в 3,7%, что говорит о некотором улучшении ситуации на рынке труда. В то же время, средняя почасовая заработная плата выросла на 4,4% в годовом исчислении, превысив показатель в 4,2% за предыдущий месяц.

Увеличение заработной платы способствует инфляционному давлению. Согласно данным CME Group, вероятность повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов до уровня 5,25-5,5% составляет 93%. Поскольку рынок уже ожидает такого повышения ставки, доллар оказался под давлением. В связи с этим цена на нефть марки Brent поднялась на 2,27% до $78,28 за баррель. Пара доллар/рубль также снизилась до 90,91 рубля, в то время как евро и юань укрепились из-за ослабления доллара.

Рубль также получил поддержку от сообщения Министерства финансов Российской Федерации. Согласно предварительным данным, федеральный бюджет РФ в январе-июне исполнился с дефицитом в размере 2,595 трлн рублей. Нефтегазовые доходы составили 3,382 миллиарда рублей и сократились на 47% по сравнению с предыдущим годом. Это обусловлено высокой базой сравнения с прошлым годом, а также снижением цен на нефть и экспорта природного газа. Нефтегазовые доходы продолжают расти, но весьма медленными темпами.

Благодаря слабому курсу рубля и росту ненефтегазовых доходов удалось сократить дефицит бюджета на 816 миллиардов рублей за последний месяц. На 2023 год планируется иметь дефицит бюджета около 2,93 трлн рублей. Это хорошая новость для рубля.

Вечером в пятницу цена на нефть также показала рост более 2% из-за ослабления доллара США. Были опубликованы отчеты нефтесервисной компании Baker Hughes о количестве активных нефтяных буровых установок. По состоянию на 7 июля количество активных нефтяных вышек сократилось на 5 единиц до 549 штук, а количество буровых нефтегазовых установок повысилось на 6, достигнув 680 штук. Участники рынка также анализируют перспективы добычи и поставок нефти в свете решений ОПЕК+.

Покупатели преодолели уровень сопротивления на отметке $77,20 за баррель, поднявшись до $78,51. По оценкам BitRiver, чтобы открыть путь к уровню $86,60, им необходимо преодолеть уровень $78,60. На Московской бирже торги начались с разнонаправленным движением рублевых пар. Пара доллар/рубль выросла до 91,50 рублей, а пара евро/рубль снизилась до 100,12 рубля. Нефтяной рынок начинает способствовать российскому бюджету и соответственно укреплению рубля. Однако рубль останется под давлением до заседания Центрального банка России.

В настоящее время я ожидаю восстановление курса доллара до отметки 92,60 рубля. На этой неделе особое внимание будет уделено показателям инфляции в США после публикации данных о рынке труда. Прогнозируется, что индекс потребительских цен (CPI) за июнь вырастет на 0,3% по месячной основе, а годовая инфляция ожидается снижение с 4,0% до 3,1%. Базовый индекс потребительских цен также прогнозируется снижение с 5,3% до 5,0%.

Индекс Московской биржи повысился на 0,46% до 2832,51 пункта, а индекс РТС вырос на 0,53% до 976,08 пункта. В секторе нефтегазовых компаний можно выделить лидеров роста. Слабый рубль и восстановление цен на нефть создают благоприятную ситуацию для покупателей на рынке. Пока рубль не начнет коррекцию по отношению к иностранным валютам, ближайшая цель индекса Московской биржи — 2896 пунктов.