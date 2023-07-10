События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 июля
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 11 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (июнь)
|3,7%
|4,6%
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (июнь)
|-4
|-1
|9:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (май)
|6,5%
|6,8%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (июнь)
|-13,6 тыс
|-8,6 тыс
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (май)
|250 тыс
|158 тыс
|9:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (май)
|3,8%
|3,8%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|6,1%
|6,4%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|-0,1%
|0,3%
|предв.
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|1,36 трлн юаней
|2,337 трлн юаней
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (июль)
|-56,5
|-60
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (июль)
|-8,5
|-10
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (июль)
|-10
|14:15
|GBP
|Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|-0,1%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Казаньоргсинтез — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2021 (ГОСА — 30.06.2022)
|5,745 (ао), 0,25 (ап) (1П2021) + 3,9741 (ао), 0,25 (ап) (фин2021) — див-д 2021
|9,1 (ао), 0,25 (ап) (фин2022) — див-д 2022
|RUB
|КАМАЗ — закрытие реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 30.06.2023)
|0 — див-д 2021
|1,84 — див-д 2022
|RUB
|Роснефть — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2022 (ГОСА — 30.06.2023)
|18,03 (1П2021) + 23,63 (фин2021) — див-д 2021
|20,39 (9м2022) + 17,97 (фин2022) — див-д 2022
|RUB
|РусГидро — закрытие реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 30.06.2023)
|0,05304937 — див-д 2021
|0,050254795 — див-д 2022
|RUB
|Татнефть — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2022 (повторное ГОСА — 30.06.2023)
|16,52 (1П2021) + 9,98 (9м2021) + 16,14 (фин) (ао, ап) — див-д 2021
|32,71 (1П2022) + 6,86 (9м2022) + 27,71 (фин2022) (ао, ап) — див-д 2022
|RUB
|ФосАгро — закрытие реестра для выплаты див-дов 1кв2023 (ГОСА — 30.06.2023)
|318 (9м2022) + 465 (фин2022) — див-д 2022
|264 (1кв2023) — див-д 2023
https://1prime.ru/experts/20230710/841044507.html