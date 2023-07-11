МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 11 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (июнь) 3,7% 4,2% (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (июнь) -3 0 (факт)
9:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (май) 6,7% 6,9% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (июнь) -22,5 тыс 25,7 тыс (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (май) 250 тыс 102 тыс (факт)
9:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (май) 3,8% 4% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 6,1% 6,4% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) -0,1% 0,3% (факт)
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (июль) -56,5 -60
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (июль) -8,5 -10,5
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (июль) -10  
14:15 GBP Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ -0,1%  
16:00 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)    
19:00 USD США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот 4,202%  
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -4,382 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Казаньоргсинтез — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2021 (ГОСА — 30.06.2022) 5,745 (ао), 0,25 (ап) (1П2021) + 3,9741 (ао), 0,25 (ап) (фин2021) — див-д 2021 9,1 (ао), 0,25 (ап) (фин2022) — див-д 2022
  RUB КАМАЗ — закрытие реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 30.06.2023) 0 — див-д 2021 1,84 — див-д 2022
  RUB Роснефть — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2022 (ГОСА — 30.06.2023) 18,03 (1П2021) + 23,63 (фин2021) — див-д 2021 20,39 (9м2022) + 17,97 (фин2022) — див-д 2022
  RUB РусГидро — закрытие реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 30.06.2023) 0,05304937 — див-д 2021 0,050254795 — див-д 2022
  RUB Татнефть — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2022 (повторное ГОСА — 30.06.2023) 16,52 (1П2021) + 9,98 (9м2021) + 16,14 (фин) (ао, ап) — див-д 2021 32,71 (1П2022) + 6,86 (9м2022) + 27,71 (фин2022) (ао, ап) — див-д 2022
  RUB ФосАгро — закрытие реестра для выплаты див-дов 1кв2023 (ГОСА — 30.06.2023) 318 (9м2022) + 465 (фин2022) — див-д 2022 264 (1кв2023) — див-д 2023