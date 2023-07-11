События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 июля
МОСКВА, 11 июля — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 12 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|6:10
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|9:00
|GBP
|Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England о финансовой стабильности
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|3,2%
|1,9%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июнь)
|2,9%
|1,6%
|11:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|12:30
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|2,43%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,4%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|5,3%
|5%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,1%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|4%
|3,1%
|16:45
|USD
|США — Выступление члена FOMC, секретаря казначейства Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
|16:45
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|17:00
|CAD
|Канада — Публикация отчета Банка Канады /BoC/ по денежно-кредитной политике
|17:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке
|4,75%
|5%
|17:00
|CAD
|Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-1,508 млн барр
|-2,156 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,400 млн барр
|-0,805 млн барр
|18:00
|CAD
|Канада — Выступление первого заместителя Управляющего Банка Канады Кэролин Роджерс
|18:00
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады /BoC/ Тифа Маклема
|18:00
|CAD
|Канада — Пресс-конференция Банка Канады /BoC/
|19:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|3,791%
|21:00
|USD
|США — "Бежевая книга" ФРС
|23:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,3%
|0,4% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|2,5%
|3,3% (прогноз)
|RUB
|НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2022 (ГОСА — 30.06.2023)
|9,5 (1П2021) + 8,24 (фин) — див-д 2021
|14,62 — див-д 2022
|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 30.06.2023)
|0,54 — див-д 2021
|0,798 — див-д 2022
https://1prime.ru/experts/20230711/841055552.html