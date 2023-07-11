МОСКВА, 11 июля — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 12 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
6:10 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
9:00 GBP Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England о финансовой стабильности    
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 3,2% 1,9%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июнь) 2,9% 1,6%
11:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
12:30 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 2,43%  
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,4% 0,3%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 5,3% 5%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,1% 0,3%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 4% 3,1%
16:45 USD США — Выступление члена FOMC, секретаря казначейства Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)    
16:45 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
17:00 CAD Канада — Публикация отчета Банка Канады /BoC/ по денежно-кредитной политике    
17:00 CAD Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке 4,75% 5%
17:00 CAD Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/    
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -1,508 млн барр -2,156 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,400 млн барр -0,805 млн барр
18:00 CAD Канада — Выступление первого заместителя Управляющего Банка Канады Кэролин Роджерс    
18:00 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады /BoC/ Тифа Маклема    
18:00 CAD Канада — Пресс-конференция Банка Канады /BoC/    
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 3,791%  
21:00 USD США — "Бежевая книга" ФРС    
23:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,3% 0,4% (прогноз)
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 2,5% 3,3% (прогноз)
  RUB НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2022 (ГОСА — 30.06.2023) 9,5 (1П2021) + 8,24 (фин) — див-д 2021 14,62 — див-д 2022
  RUB НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 30.06.2023) 0,54 — див-д 2021 0,798 — див-д 2022