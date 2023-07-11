2023-07-11T17:08:44+03:00

2023-07-11T17:08:44+03:00

2023-07-11T17:08:44+03:00

2023

https://1prime.ru/experts/20230711/841055552.html

События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 июля

Мнения аналитиков

Новости

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Ожидаемые в среду, 12 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 6:10 AUD Австралия — Выступление главы РБА... ПРАЙМ, 11.07.2023

рынки, мнения аналитиков, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60