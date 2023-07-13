События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 июля
МОСКВА, 13 июля — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 14 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:45
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера
|5:00
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (май)
|0,7%
|-1,6%
|12:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|12:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (май)
|-11,7 млрд евро
|-7,6 млрд евро
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (июнь)
|-1,9%
|-0,3%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (июнь)
|-0,6%
|-0,1%
|15:30
|CAD
|Объём продаж в производственном секторе (м/м) (май)
|0,3%
|0,8%
|17:00
|USD
|США — Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (июль)
|3%
|3,1%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль)
|61,5
|61,8
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
|64,4
|65,5
|17:00
|USD
|США — Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (июль)
|3,3%
|3,3%
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|540
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|680
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|50,3 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|141,4 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|163,1 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|5,5 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-207,2 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-44,6 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-117,9 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-3,4 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|142,8 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Т Плюс — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2022 (ГОСА — 30.06.2023)
|0,0629679877635759 (9м2021) + 0,089954268233679 (фин2021) — див-д 2021
|0,089954268233679 (1П2022) + 0,134931402350519 (фин2022) — див-д 2022
https://1prime.ru/experts/20230713/841077336.html