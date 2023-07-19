МОСКВА, 19 июля — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 20 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -0,78 трлн йен -0,9 трлн йен
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (июнь) 3,7% 2,2%
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (июнь) -1,373 трлн йен -0,047 трлн йен
4:15 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 3,55%  
4:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (июнь) 75,9 тыс 17 тыс
4:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (июнь) 61,7 тыс  
4:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (июнь) 3,6% 3,6%
9:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь) -1,4% -0,4%
11:40 EUR Испания — Аукцион по размещению 15-летних облигаций 3,842%  
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 237 тыс 242 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июль) -13,7 -10,4
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (июль) -0,4 -4,5
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (июнь) 4,3 млн 4,21 млн
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (июнь) 0,2%  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 14.07) 583,1 млрд долл (на 07.07)  
  RUB ТГК-14 — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв/1П2023    
  RUB Сургутнефтегаз — закрытие реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 30.06.2023) 0,8 (ао), 4,73 (ап) — див-д 2021 0,8 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB Транснефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 30.06.2023) 10497,36 (ао, ап) — див-д 2021 16 665,20 (ао, ап) — див-д 2022