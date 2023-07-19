События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 июля
МОСКВА, 19 июля — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 20 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-0,78 трлн йен
|-0,9 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (июнь)
|3,7%
|2,2%
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (июнь)
|-1,373 трлн йен
|-0,047 трлн йен
|4:15
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|3,55%
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (июнь)
|75,9 тыс
|17 тыс
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (июнь)
|61,7 тыс
|4:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (июнь)
|3,6%
|3,6%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
|-1,4%
|-0,4%
|11:40
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 15-летних облигаций
|3,842%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|237 тыс
|242 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июль)
|-13,7
|-10,4
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (июль)
|-0,4
|-4,5
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (июнь)
|4,3 млн
|4,21 млн
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (июнь)
|0,2%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 14.07)
|583,1 млрд долл (на 07.07)
|RUB
|ТГК-14 — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв/1П2023
|RUB
|Сургутнефтегаз — закрытие реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 30.06.2023)
|0,8 (ао), 4,73 (ап) — див-д 2021
|0,8 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|Транснефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 30.06.2023)
|10497,36 (ао, ап) — див-д 2021
|16 665,20 (ао, ап) — див-д 2022
https://1prime.ru/experts/20230719/841128264.html