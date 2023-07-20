Индекс Мосбиржи остановил волну роста на подходе к 3000 п. Однако пауза в подъеме не привела к масштабному снижению и фиксации прибыли. Массового запроса на выход из позиций не наблюдается ввиду в целом стабильного внешнего фона, а также относительно слабого курса рубля. Рынок просто ушел в фазу боковой консолидации.

В лидерах роста оказался сектор электроэнергетики, но в основном это касается второго эшелона, а не голубых фишек. Также сильнее остальных продолжили расти некоторые депозитарные расписки: X5 и Globaltrans.

Новый лидер по обороту

Акции ТГК-1 впервые в истории заняли первое место по обороту на российском рынке. Они выросли за две сессии на 30% без новостей. Подъем выглядит спекулятивным. ТГК-1 — это дочка «Газпром энергохолдинга», которая временно не платит дивиденды, в отличие от ОГК-2 и «МосЭнерго», из-за наличия крупного иностранного акционера.

Бумаги в моменте стали популярным спекулятивным инструментом у трейдеров. Риски коррекции после прошедшего роста высокие. Так, например, вчера на 15% рухнули акции НКХП после таких же двух сессий ударного роста.

Приостановка торгов акциями Polymetal

Московская биржа сообщила, что в связи с редомициляцией компании торги бумагами будут временно приостановлены. Последний торговый день в стакане Т+2 будет 25 июля. Московская биржа возобновит торги в кратчайшие сроки после проведения корпоративного действия. В этих условиях сегодня в Polymetal может быть повышенная волатильность.

Инфляция продолжает расти

За неделю с 11 по 17 июля индекс потребительских цен в РФ вырос на 0,18% против +0,14% в предыдущий недельный период В годовом выражении показатель поднялся я к 3,65%. Ускорение инфляции подтверждает уверенность участников рынка в неизбежности повышения ключевой ставки на пятничном заседании ЦБ РФ. В базовом сценарии ставка вырастет до 8%, но есть все шансы и на более сильное ужесточение ДКП. Вариант с более резким повышением во всю закладывается и в цены ОФЗ, которые падают уже 10 сессий подряд.

Сезон отчетов в самом разгаре

В США продолжается сезон корпоративных отчетов. Индекс S&P 500 на этом фоне шестую сессию подряд переписал годовые максимумы.

Однако отчет Tesla разочаровал инвесторов, на послеторговой сессии котировки в моменте падали на 5%. Компания превзошла прогнозы по выручке, но показала более низкую маржинальность на операционном уровне. Маск также заявил, что производство автомобилей в III квартале замедлится из-за остановок на заводах в целях модернизации.

Акции Netflix упали на постмаркете на 8%. Выручка оказалась чуть ниже прогнозов. Компания добавила 5,9 млн подписчиков за квартал и прогнозирует аналогичный прирост в следующем. Прогноз свободного денежного потока в этом году повышен до $5 млрд.

Нефть около $80

Фьючерсы на нефть Brent попытались вернуться выше $80, но навес продавцов остался значительным и не позволил показать значимый подъем. Статистика по запасам сырой нефти в США от EIA показала их снижение на 0,7 млн баррелей, что ниже прогнозного падения на 2,4 млн. Размер стратегических резервов (SPR) остался неизменным. Штаты прекратили их продажу и вскоре будут снова наращивать. Добыча в стране остается на уровне 12,3 млн б/с.