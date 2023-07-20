Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,2%. Исключение составляет рынок Японии, где снижение превышает 1,1% на фоне слабых данных по динамике экспорта. Фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после отката днем ранее под уровень 80 долларов, сегодня с утра консолидируется у уровней закрытия среды торгуясь в районе 79,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках, сегодня выделим публикацию данных по индексу производственной активности ФРБ Нью-Йорка и заявкам на пособие по безработице в США.

По итогам среды индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, отступив в район 2 943 пункта. Сегодня на старте торгов преобладание продаж в российских акциях может сохраниться, чему способствует снижение рынка энергоносителей, прошедшее днем ранее. Однако текущая динамика является лишь коррекцией к предыдущему росту и не отменяет основного сценария, в рамках которого индекс Мосбиржи может подняться в район 3 000 пунктов. Отметим, что в текущий момент ближайший восходящий тренд проходит чуть ниже 2 900 пунктов и до его пробоя говорить о развороте и переходе рынка к полноценному снижению преждевременно.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск. доллар и евро теряют порядка 0,3%, отступив до 91,1 и 102,3 рубля соответственно, китайский юань, напротив, прибавляет 0,3%, торгуясь в районе 12,68 рубля. Отметим, что национальной валюте пока не удается полноценно воспользоваться факторами поддержки и перейти к уверенному укреплению. При этом росту рубля способствует достаточно стабильная ситуация в на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции в верхней половине диапазона 75 — 80 долларов и предпринимает попытки преодоления его верхней границы, а также постепенный рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые начали подготовку к пику налоговых выплат, приходящемуся на 25 июля. Поддержка со стороны данных факторов, на наш взгляд, способна в ближайшие дни стимулировать рост рубля, что приведет к отступлению пары доллар/рубль в диапазон 85 — 90 рублей.