МОСКВА, 20 июля — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 21 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 3,2% 3,3%
2:50 JPY Япония — Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,6%  
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь) 0,1% 0,1%
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (июнь) -1,7% -1,6%
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (июнь) 0,3% 0,2%
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (июнь) -2,1% -1,5%
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май) 1,3% 0,4%
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) 1,2%  
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (июнь) 0,1% 0%
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (май) 1,1% 0,5%
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 537  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 675  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 58,1 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 173,4 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 165,8 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 10,9 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -209 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -45,1 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -117,2 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -7,9 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 140,2 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/    
13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке со среднесрочным прогнозом 7,5% 8% (прогноз)
15:00 RUB ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /сайт ЦБ/    
  RUB ТГК-1 — операционные результаты за 2кв/1П2023    
  RUB Белуга Групп — СД (о созыве ВОСА)    