События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 июля
МОСКВА, 20 июля — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 21 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|3,2%
|3,3%
|2:50
|JPY
|Япония — Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,6%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь)
|0,1%
|0,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (июнь)
|-1,7%
|-1,6%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
|0,3%
|0,2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (июнь)
|-2,1%
|-1,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май)
|1,3%
|0,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м)
|1,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (июнь)
|0,1%
|0%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|1,1%
|0,5%
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|537
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|675
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|58,1 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|173,4 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|165,8 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|10,9 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-209 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-45,1 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-117,2 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-7,9 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|140,2 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:30
|RUB
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/
|13:30
|RUB
|ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке со среднесрочным прогнозом
|7,5%
|8% (прогноз)
|15:00
|RUB
|ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /сайт ЦБ/
|RUB
|ТГК-1 — операционные результаты за 2кв/1П2023
|RUB
|Белуга Групп — СД (о созыве ВОСА)
https://1prime.ru/experts/20230720/841139758.html