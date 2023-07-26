МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 26 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (2кв2023) 5,6% 5,4% (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (2кв2023) 1,4% 0,8% (факт)
4:30 AUD Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (2кв2023) 1,2% 0,9% (факт)
15:00 USD США — Число выданных разрешений на строительство 1,496 млн 1,44 млн
15:00 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) 5,6% -3,7%
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (июнь) 12,2% -0,7%
17:00 USD США — Продажи нового жилья (июнь) 763 тыс 727 тыс
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -0,708 млн барр -2,4 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -2,891 млн барр -1,442 млн барр
21:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 5,25% 5,5%
21:00 USD США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
21:30 USD США — Пресс-конференция FOMC    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Объём промышленного производства (г/г) (июнь) 7,1% 6,7% (прогноз)