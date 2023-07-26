События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 июля
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 26 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (2кв2023)
|5,6%
|5,4% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (2кв2023)
|1,4%
|0,8% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (2кв2023)
|1,2%
|0,9% (факт)
|15:00
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство
|1,496 млн
|1,44 млн
|15:00
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м)
|5,6%
|-3,7%
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (июнь)
|12,2%
|-0,7%
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (июнь)
|763 тыс
|727 тыс
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-0,708 млн барр
|-2,4 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-2,891 млн барр
|-1,442 млн барр
|21:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|5,25%
|5,5%
|21:00
|USD
|США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|21:30
|USD
|США — Пресс-конференция FOMC
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Объём промышленного производства (г/г) (июнь)
|7,1%
|6,7% (прогноз)
https://1prime.ru/experts/20230726/841187780.html