События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 июля
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 27 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (август)
|-25,4
|-24,7
|13:30
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|4,13%
|15:15
|EUR
|Еврозона — Ставка по депозитным средствам (июль)
|3,5%
|3,8%
|15:15
|EUR
|Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ
|4,3%
|15:15
|EUR
|Еврозона — Заявление ЕЦБ по монетарной политике
|15:15
|EUR
|Еврозона — Решение по процентной ставке (июль)
|4%
|4,3%
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июнь)
|0,6%
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (июнь)
|1,7%
|0,7%
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (2кв2023)
|2%
|1,7%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2023)
|4,1%
|3%
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (июнь)
|-91,13 млрд долл
|-91,8 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|228 тыс
|235 тыс
|15:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июнь)
|-0,1%
|15:45
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь)
|-2,7%
|-0,6%
|17:15
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 7-летних казначейских нот
|3,839%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 21.07)
|594,4 млрд долл (на 14.07)
|RUB
|Русгидро — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2023
|RUB
|ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2023
|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2023
|RUB
|Яндекс — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2023
|RUB
|Группа O’КЕЙ — операционные результаты за 2кв2022
https://1prime.ru/experts/20230726/841194962.html