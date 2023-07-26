МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 27 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (август) -25,4 -24,7
13:30 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 4,13%  
15:15 EUR Еврозона — Ставка по депозитным средствам (июль) 3,5% 3,8%
15:15 EUR Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 4,3%  
15:15 EUR Еврозона — Заявление ЕЦБ по монетарной политике    
15:15 EUR Еврозона — Решение по процентной ставке (июль) 4% 4,3%
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июнь) 0,6% 0,1%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (июнь) 1,7% 0,7%
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (2кв2023) 2% 1,7%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2023) 4,1% 3%
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (июнь) -91,13 млрд долл -91,8 млрд долл
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 228 тыс 235 тыс
15:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июнь) -0,1%  
15:45 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ    
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь) -2,7% -0,6%
17:15 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 7-летних казначейских нот 3,839%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 21.07) 594,4 млрд долл (на 14.07)  
  RUB Русгидро — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2023    
  RUB ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2023    
  RUB Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2023    
  RUB Яндекс — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2023    
  RUB Группа O’КЕЙ — операционные результаты за 2кв2022    