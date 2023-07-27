Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 0,8%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня утром прибавляют до 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня утром продолжает восходящую динамику, подтягиваясь на 0,7% и торгуясь чуть выше 83 долларов за баррель. Отметим, что решение ФРС США поднять ставку на 25 б.п. и комментарии, которые ему сопутствовали, не смогли стать стимулом к направленному движению на рынках. Инвесторы заранее заложили подобный сценарий в котировки широкого спектра рисковых активов, что удержало рынки о существенных изменений. Сегодня в ходе дня участники торгов обратят внимание на решение ЕЦБ по ставке, а также статистику по заказам длительного пользования, заявкам на пособие по безработице и ВВП США за второй квартал.

По итогам среды индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, отступив до 2 970 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации покупок в российских акциях, чему способствует дальнейшее улучшение ситуации на рынке энергоносителей. В сложившихся обстоятельствах российский рынок попытается отыграть вчерашние потери, а индекс Мосбиржи может сделать еще один шаг к отметке 3 000 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так к 9.10 мск доллар и евро теряют чуть менее 0,2%, отступив до 90 и 99,8 рубля соответственно, юань, напротив, прибавляет 0,1%, торгуясь в районе 12,59 рубля. В ходе сессии, на наш взгляд, рубль может попытаться улучшить свои позиции. Переход нефти марки Brent в верхнюю половину диапазона 80 — 85 долларов, а также сохранение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, накапливающих рублевые резервы под пятничные налоговые выплаты, поддержат национальную валюту. В результате, пара доллар/рубль предпримет очередную попытку возвращения в диапазон 85 — 90 рублей.