Индекс Мосбиржи обновил годовой максимум, но закрывался все равно в минусе. По мере приближения к отметке 3000 п. спрос покупателей снижается. Особенно это видно по затухающей тенденции в голубых фишках. Второй и третий эшелон выглядят сильнее более ликвидных бумаг.

Общий тренд на рынке остается растущим. Учитывая в целом неплохой внешний фон, шансы на штурм 3000 п. сохраняются. И это во многом может быть за счет акций нефтяников на фоне роста цены Brent.

Сезон отчетов

• НОВАТЭК опубликовал результаты деятельности по МСФО за первое полугодие. Этот факт уже позитивен, однако цифры оказались немного ожиданий.

• «Юнипро». Выработка электроэнергии за II квартал 2023 года выросла на 8% г/г. Это означает, что II квартал будет хорошим, так как высокие цены РСВ (рынок на сутки вперед) наложились на рост производства. «Юнипро» все так же не платит дивиденды, поэтому деньги будут скапливаться на балансе.

• «Интер РАО». Компания раскрыла результаты по РСБУ за первое полугодие. Так, чистая прибыль «Интер РАО» резко снизилась, что ожидаемо — на материнской компании был трейдинговый бизнес. Основные активы компании находятся в «дочках». Мы не ожидаем такого же падения по ним, однако истечение срока части ДПМ может привести к более худшим результатам за 2023 год, чем за 2022. Возможно, компания вскоре возобновит раскрытие отчетности по МСФО.

• «Яндекс» сегодня опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2023 год. Прогнозируем рост выручки на 44% г/г до 169 млрд рублей, но снижение скорректированной EBITDA на 36%.

• РусГидро, ТГК-1 и «Юнипро» опубликуют финансовые результаты по РСБУ за II квартал 2023 г.

Сезон промежуточных дивидендов открыт

Совет директоров ТМК рекомендует выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 13,4 рубля или 7,8% по текущим котировкам. Эта новость позитивна для инвесторов, так как компания в текущей ситуации нацелена на сокращение долговой нагрузки, при этом фокус на дивиденды вторичен. Ряд эмитентов в ближайшее время также рассмотрит возможность выплат.

«Магнит» объявил о выкупе 21,5% акций

Компания раскрыла итоги тендерного предложения для нерезидентов из недружественных стран. Так, подано заявок на 21,5% всех акций, по установленной цене 2215 рублей это составляет 48,5 млрд рублей. Далее встает вопрос о возможности проведения выплат в пользу нерезидентов. Возможно, фактический размер выкупа может оказаться ниже 21,5%. Информации о том, будут ли гаситься выкупаемые бумаги, не появлялось.

«Полюс» завершил buyback досрочно

При этом установленный лимит в 29,99% был выбран заранее. Возможно, акции были предъявлены мажоритарием Группой «Акрополь». Далее взгляд на акции «Полюса» сдержанный. Дело в том, что премия по цене buyback в 33% против рыночной цены будет выплачена за счет невыкупленных акций, что может оказать негативный эффект на бумаги в размере 14%. После проведенного выкупа у «Полюса», возможно, сильно сократится ликвидность.

Редомициляция Globaltrans

На 16 августа назначено собрание акционеров по вопросу перерегистрации в ОАЭ. Существуют ожидания, что Globaltrans сможет переводить деньги из РФ на материнскую компанию, что вовсе не говорит об автоматической возможности выплаты дивидендов акционерам. Для этого Globaltrans потребуются дальнейшие действия, так как выплата в адрес НРД может быть заблокирована или заморожена. Новость позитивна и акции выросли на 6%, но неопределенность по выплатам акционеров сохраняется.