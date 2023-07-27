МОСКВА, 27 июля — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 28 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (июль) 3,2% 2,9%
2:30 JPY Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (июль) -0,2%  
4:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (2к2023) 5,2% 3,9%
4:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (2к2023) 1% 0,9%
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (июнь) 0,7% 0%
6:00 JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
6:00 JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ о перспективах экономики (г/г)    
6:00 JPY Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке -0,1% -0,1%
8:30 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (июнь) 0,5% -0,1%
8:30 EUR Франция — ВВП (г/г) (2к2023) 0,8%  
8:30 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (2к2023) 0,2% 0,1%
9:00 JPY Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/    
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,2% 0,2%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0,2% 0,1%
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 1,9% 1,7%
10:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (2к2023) 0,6% 0,5%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июль) 1,6% 1,7%
11:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (2к2023) -0,3% 0,1%
11:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (2к2023) -0,2%  
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,3% 0,3%
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 6,4% 6,2%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июнь) 4,6% 4,2%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июнь) 0,3% 0,2%
15:30 USD США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (2к2023) 1,2% 1,1%
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июнь) 3,8% 3,1%
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июнь) 0,1% -0,1%
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (июнь) 0,1% 0,4%
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) 0% 0,4%
17:00 USD США — Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (июль) 3% 3,1%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль) 61,5 69,4
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль) 64,4 72,6
17:00 USD США — Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (июль) 3,3% 3,4%
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 530  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 669  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 63,7 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 206,1 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 193,3 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 1,2 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -263,7 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -50,4 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -90,2 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -10,2 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 178,8 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Polymetal International plc — ВОСА (вопрос о делистинге акций компании с Лондонской фондовой биржи /LSE/)    
  RUB Лента — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2023    
  RUB ГК Детский мир — окончание программы приобретения акций путем подачи заявок на торгах Московской биржи   цена выкупа ао — 71,5 руб.