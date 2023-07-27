События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 июля
МОСКВА, 27 июля — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 28 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (июль)
|3,2%
|2,9%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (июль)
|-0,2%
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (2к2023)
|5,2%
|3,9%
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (2к2023)
|1%
|0,9%
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
|0,7%
|0%
|6:00
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|6:00
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ о перспективах экономики (г/г)
|6:00
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке
|-0,1%
|-0,1%
|8:30
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (июнь)
|0,5%
|-0,1%
|8:30
|EUR
|Франция — ВВП (г/г) (2к2023)
|0,8%
|8:30
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (2к2023)
|0,2%
|0,1%
|9:00
|JPY
|Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,2%
|0,2%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0,2%
|0,1%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|1,9%
|1,7%
|10:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (2к2023)
|0,6%
|0,5%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июль)
|1,6%
|1,7%
|11:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (2к2023)
|-0,3%
|0,1%
|11:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (2к2023)
|-0,2%
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,3%
|0,3%
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|6,4%
|6,2%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июнь)
|4,6%
|4,2%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июнь)
|0,3%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (2к2023)
|1,2%
|1,1%
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июнь)
|3,8%
|3,1%
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июнь)
|0,1%
|-0,1%
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (июнь)
|0,1%
|0,4%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м)
|0%
|0,4%
|17:00
|USD
|США — Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (июль)
|3%
|3,1%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль)
|61,5
|69,4
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
|64,4
|72,6
|17:00
|USD
|США — Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (июль)
|3,3%
|3,4%
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|530
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|669
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|63,7 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|206,1 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|193,3 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|1,2 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-263,7 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-50,4 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-90,2 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-10,2 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|178,8 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Polymetal International plc — ВОСА (вопрос о делистинге акций компании с Лондонской фондовой биржи /LSE/)
|RUB
|Лента — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2023
|RUB
|ГК Детский мир — окончание программы приобретения акций путем подачи заявок на торгах Московской биржи
|цена выкупа ао — 71,5 руб.
https://1prime.ru/experts/20230727/841208382.html