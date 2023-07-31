МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 31 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) -2,2% 2% (факт)
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (июнь) 5,8% 5,9% (факт)
4:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (июнь) 0,4% 0,2% (факт)
4:30 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (июль) 52,5 51,1 (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (июль) 49 49,3 (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от Caixin (июль) 53,2 51,5 (факт)
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (июнь) 1,9% -0,8% (факт)
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0% 0,1%
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 5,5% 5,4%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 5,5% 5,3%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,3% 0,3%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (2кв2023) 1,1% 0,5%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (2кв2023) 0% 0,2%
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (июль) 41,5 43

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
15:00 RUB ЦБ РФ — Публикация доклада о денежно-кредитной политике    
18:53 RUB ВВП (месячный) (г/г) (июнь) 5,4%  
  RUB Московская Биржа — ВОСА (реестр закрыт 20.06.2022, в заочной форме, досрочные перевыборы членов Наблюдательного совета)    
10:00 (Cyprus time) RUB Fix Price Group PLC — ГОСА (утверждение годовой отчетности 2022, установление номинальной стоимости ао /0,0000374 евро/) 11,5 (1П2021) — див-д 2021  