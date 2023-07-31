МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 31 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
|-2,2%
|2% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (июнь)
|5,8%
|5,9% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (июнь)
|0,4%
|0,2% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (июль)
|52,5
|51,1 (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (июль)
|49
|49,3 (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от Caixin (июль)
|53,2
|51,5 (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
|1,9%
|-0,8% (факт)
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0%
|0,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|5,5%
|5,4%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|5,5%
|5,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,3%
|0,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (2кв2023)
|1,1%
|0,5%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (2кв2023)
|0%
|0,2%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (июль)
|41,5
|43
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|15:00
|RUB
|ЦБ РФ — Публикация доклада о денежно-кредитной политике
|18:53
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г) (июнь)
|5,4%
|RUB
|Московская Биржа — ВОСА (реестр закрыт 20.06.2022, в заочной форме, досрочные перевыборы членов Наблюдательного совета)
|10:00 (Cyprus time)
|RUB
|Fix Price Group PLC — ГОСА (утверждение годовой отчетности 2022, установление номинальной стоимости ао /0,0000374 евро/)
|11,5 (1П2021) — див-д 2021
https://1prime.ru/experts/20230731/841235032.html