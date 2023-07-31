МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 1 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (июнь) 1,31 1,32
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (июнь) 20,6% -8%
4:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) 4%  
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (июль) 50,5 50,3
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB) 0,4%  
7:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (август) 4,1% 4,35%
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) -3,5% -3,8%
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) 0,1% -0,2%
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 48 48,3
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 43,8 44,1
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 46 44,5
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 40,6 38,8
10:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (июль) 28 тыс 15 тыс
10:55 EUR Германия — Уровень безработицы (июль) 5,7% 5,7%
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 43,4 42,7
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 46,5 45
11:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 1,319 млн барр  
12:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (июнь) 6,5% 6,5%
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 46,3 49
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (июль) 48,1 49,7
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль) 46 46,5
17:00 USD США — Индекс цен в производственном секторе от ISM (июль) 41,8 42,5
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (июнь) 9,824 млн 9,62 млн

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (июль) 52,6  
  RUB Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2023    
11:00 (Калининград time) RUB РУСАЛ — ВОСА (реестр закрыт 10.07.2023, вопрос доступа акционеров Суала к информации по хеджевым сделкам, Калининград)    