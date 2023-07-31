События в сфере макроэкономики и бизнеса 1 августа
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 1 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (июнь)
|1,31
|1,32
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (июнь)
|20,6%
|-8%
|4:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|4%
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (июль)
|50,5
|50,3
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB)
|0,4%
|7:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (август)
|4,1%
|4,35%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г)
|-3,5%
|-3,8%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)
|0,1%
|-0,2%
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|48
|48,3
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|43,8
|44,1
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|46
|44,5
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|40,6
|38,8
|10:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (июль)
|28 тыс
|15 тыс
|10:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (июль)
|5,7%
|5,7%
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|43,4
|42,7
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|46,5
|45
|11:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|1,319 млн барр
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (июнь)
|6,5%
|6,5%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|46,3
|49
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (июль)
|48,1
|49,7
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль)
|46
|46,5
|17:00
|USD
|США — Индекс цен в производственном секторе от ISM (июль)
|41,8
|42,5
|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (июнь)
|9,824 млн
|9,62 млн
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (июль)
|52,6
|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2023
|11:00 (Калининград time)
|RUB
|РУСАЛ — ВОСА (реестр закрыт 10.07.2023, вопрос доступа акционеров Суала к информации по хеджевым сделкам, Калининград)
https://1prime.ru/experts/20230731/841244801.html