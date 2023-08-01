2023-08-01T16:36:22+03:00
2023-08-01T16:36:22+03:00
2023-08-01T16:36:22+03:00
2023
https://1prime.ru/experts/20230801/841265865.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 августа
Мнения аналитиков
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Ожидаемые в среду, 2 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 2:00
AUD
Австралия — Индекс... ПРАЙМ, 01.08.2023
рынки, финансы, бизнес, мнения аналитиков, экономика, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 2 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:00
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (июль)
|-19,8
|
|2:50
|JPY
|Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|
|
|10:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|-50,3 тыс
|
|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
|497 тыс
|188 тыс
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-0,6 млн барр
|-0,071 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-2,609 млн барр
|-2,494 млн барр
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (июнь)
|9,3%
|9,5% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Уровень безработицы (июнь)
|3,2%
|3,2% (прогноз)
|21:00
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г) (июнь)
|5,4%
|4,5% (прогноз)
|
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за июль
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|RUB
|ГМК Норильский никель — финансовая отчетность по МСФО за 1П2023
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|RUB
|ФСК — Россети — СД (о цене размещения дополнительных ао ПАО Россети, отчет о ключевых операционных рисках за 2022)
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