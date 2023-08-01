МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 2 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:00 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (июль) -19,8  
2:50 JPY Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных -50,3 тыс  
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль) 497 тыс 188 тыс
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -0,6 млн барр -0,071 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -2,609 млн барр -2,494 млн барр

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (июнь) 9,3% 9,5% (прогноз)
19:00 RUB Уровень безработицы (июнь) 3,2% 3,2% (прогноз)
21:00 RUB ВВП (месячный) (г/г) (июнь) 5,4% 4,5% (прогноз)
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за июль    
  RUB ГМК Норильский никель — финансовая отчетность по МСФО за 1П2023    
  RUB ФСК — Россети — СД (о цене размещения дополнительных ао ПАО Россети, отчет о ключевых операционных рисках за 2022)    