События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 августа
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 4 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|9:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (июнь)
|6,4%
|-2%
|9:45
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2023)
|0,3%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (июль)
|48,9
|48
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
|0%
|0,2%
|14:15
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (июль)
|0,4%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (июль)
|4,4%
|4,2%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль)
|209 тыс
|200 тыс
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (июль)
|62,6%
|62,6%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (июль)
|149 тыс
|175 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (июль)
|3,6%
|3,6%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (июль)
|59,9 тыс
|20,6 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (июль)
|5,4%
|5,5%
|17:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (июль)
|50,2
|52,7
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|529
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|664
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|59 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|225,2 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|173,6 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-10,7 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-232,6 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-51,2 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-77,8 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-8,4 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|177,2 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ТГК-1 — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2023
|RUB
|Московская Биржа — Наблюдательный совет (о созыве повторного ВОСА /собрание от 31.07.2023 признано несостоявщимся ввиду отсутствия кворума/, в заочной форме, досрочные перевыборы членов Наблюдательного совета)
https://1prime.ru/experts/20230804/841292050.html