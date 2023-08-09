МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 10 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (июль) -46% -50%
11:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ    
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 4,8% 4,7%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,2% 0,2%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 3% 3,3%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,2% 0,2%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 227 тыс 230 тыс
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (июль) -228 млрд долл -92,5 млрд долл
23:15 USD США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 04.08) 594 млрд долл (на 28.07)  
  RUB Beluga Group — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2023    
  RUB VK /Mail/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2023    
  RUB Распадская — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2023    
  RUB РУСАЛ — СД (отчет об исполнении бюджета за 1П2023, сокращенная финансовая отчетность по МСФО за 6 месяцев 2023)    
  RUB РуссНефть — СД (о созыве ВОСА, рекоменд. по див-дам)    