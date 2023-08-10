События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 августа
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 10 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (июль)
|-48%
|-53% (факт)
|11:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|4,8%
|4,8%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,2%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|3%
|3,3%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,2%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|227 тыс
|230 тыс
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (июль)
|-228 млрд долл
|-92,5 млрд долл
|23:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 04.08)
|594 млрд долл (на 28.07)
|RUB
|Beluga Group — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2023
|RUB
|VK /Mail/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2023
|RUB
|Распадская — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2023
|RUB
|РУСАЛ — СД (отчет об исполнении бюджета за 1П2023, сокращенная финансовая отчетность по МСФО за 6 месяцев 2023)
|RUB
|РуссНефть — СД (о созыве ВОСА, рекоменд. по див-дам)
https://1prime.ru/experts/20230810/841367901.html