Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Выделим рост рынка Японии на 0,5% на фоне хороших данных по промышленному производству и предварительной статистики по ВВП страны во втором квартале. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста днем ранее, консолидируются над уровнями закрытия понедельника. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent также удерживает позиции у уровней предыдущего закрытия, торгуясь в районе 86,2 доллара за баррель. Из макроэкономических факторов, способных сегодня оказать влияние на мировые рынки выделим публикацию данных по розничным продажам в США, которые могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов. Из внутренних факторов отметим внеплановое заседание ЦБ РФ, пресс-релиз по итогам которого будет опубликован в 10.30 мск. Данный фактор еще вчера сказался на российских актива, приведя к коррекции на фондовом рынке и восстановлению рубля. Инвесторы ожидают от регулятора подъема ставки для стабилизации валютного рынка и в зависимости от размера подъема будут пересматривать ожидания относительно динамики российских активов и их объемы в портфелях, что может спровоцировать направленное движение.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи снизился на 0,8%, отступив до 3 131 пункта. Сегодня на старте торгов ожидаем консолидации рынка у уровней вчерашнего закрытия. До решения ЦБ РФ по ставке инвесторы вряд ли будут делать резкие движения. При этом после публикации пресс-релиза по итогам заседания регулятора на рынке резко вырастет волатильность и индекс Мосбиржи может продолжить коррекционное снижение — в случае существенного подъема ставки основное давление может прийтись на внутренние сектора на ожидании снижения показателей компаний из-за влияния ставки на конечный спрос. Менее существенное давление будет оказано на экспортеров на фоне ожидания восстановления рубля и, соответственно, снижения их рублевой выручки.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль существенно укрепляется к основным мировым валютам. Так, к 8.45 мск доллар и юань теряют 1,5% и 1,7%, отступив до 96,2 и 13,16 рубля соответственно, евро падает на 2%, торгуясь в районе 104,9 рубля. Здесь внимание инвесторов также сосредоточено на ожидании решения регулятора по ставке. Основным поводом к внеплановому заседанию стала как раз ситуация на валютном рынке и существенное ослабление рубля, которое в дальнейшем будет способствовать росту инфляции. Дальнейшая динамика рубля относительно основных мировых валюту будет зависеть от решения ЦБ РФ. При этом в первый момент после решения возможна волна ослабления рубля на фоне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позиция в основных мировых валютах, открытым днем ранее. В дальнейшем инвесторы будут ориентироваться на размер подъема ставки.