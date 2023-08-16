События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 августа
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 16 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,1%
|-0,5%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|7,9%
|6,8%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (июль)
|-1,3%
|0%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (2кв2023)
|1,1%
|0,6%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв)
|0%
|0,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
|0,2%
|-0,1%
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (июль)
|281,4 тыс
|240 тыс
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июль)
|-3,7%
|-1,7%
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (июль)
|1,441 млн долл
|1,463 млн долл
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (июль)
|1,434 млн долл
|1,448 млн долл
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (июль)
|-8%
|2,7%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (июнь)
|3,5%
|-4,2%
|16:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (июль)
|-0,4%
|-0,1%
|16:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (июль)
|-0,5%
|0,3%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|5,851 млн барр
|-2,05 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,159 млн барр
|0,131 млн барр
|21:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)
|0%
|13:00 (Cyprus time)
|RUB
|Globaltrans — ОСА по вопросу редомициляции (одобрение начала процесса редомициляции Globaltrans Investment PLC с Кипра в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market /ADGM/, текущий статус листинга ценных бумаг компании на Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже предполагается сохранить) /Кипр, Лимассол/
https://1prime.ru/experts/20230816/841464283.html