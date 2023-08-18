МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российская валюта на неделе продолжила показывать высокую волатильность, однако наконец-то с позитивным оттенком.

Так, на Мосбирже рубль в самом начале недели обновил минимумы с марта прошлого года, после чего резво пошел вверх и фактически компенсировал августовское ослабление, вернувшись на уровни начала последнего месяца лета.

В итоге курс доллара провел неделю в коридоре 101,75-92,55 рубля, евро: 111,42-100,64 рубля, юаня: 13,96-12,62 рубля.

Курс рубля получил первый импульс к росту от анонса — уже в понедельник — Центробанком РФ внеочередного заседания по ключевой ставке. Затем было само повышение, которое тоже всех удивило, а после начались обсуждения возможного ужесточения мер валютного контроля.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю к вечеру пятницы упал на 5,8 рубля до 93,6 рубля, юаня — на 90 копеек до 12,8 рубля, евро — на 7,1 рубля до 101,7 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю упала до 7,85 тысячи против 8,6 тысячи неделей ранее.

ЦБ РФ ПОДСТАВИЛ РУБЛЮ ПЛЕЧО

Рубль начал неделю привычным падением против основных валют, и доллар довольно быстро пересек психологически значимый барьер — превысил 100 рублей. Таким образом, трехзначный курс «американцем» был все же протестирован.

При этом накануне помощник президента Максим Орешкин заявил, что считает основной причиной ослабления рубля и ускорения инфляции мягкую денежно-кредитную политику ЦБ РФ.

Ответ ЦБ не заставил себя долго ждать, и финрегулятор заявил, что уже 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. Это привело к первому импульсу роста рубля, в результате которого доллар вернулся на двузначные отметки.

Понятно было, что ожидается повышение ставки с 8,5% годовых. Консенсус-прогноз давал новую ставку на уровне 10,5%. Однако ЦБ многих удивил и поднял ее до 12%. При этом охлаждение курса требовало быстрых мер, а влияние ставки на курс — достаточно плавное. Поэтому уже после решения ЦБ курс доллара вернулся к росту, грозя вернуться на 100-й рубеж.

ОЖИДАНИЕ МЕР КОНТРОЛЯ УБИЛО НАДЕЖДЫ РУБЛЕВЫХ «МЕДВЕДЕЙ»

На помощь рублю пришли сообщения об обсуждении мер валютного контроля, призванные вернуть на российский рынок отпущенную было инвалюту.

Вначале Блумберг написал, что на совещании между правительством и экспортерами 14 августа обсуждалась возможность частично возобновить обязательную продажу экспортной выручки.

Затем стали появляться подробности возможных переговоров. Говорили о мониторинге накопления валюты за границей, о мерах воздействия на недобросовестных экспортеров — вплоть до нового налога на их сверхдоходы.

В итоге власти пока, вроде бы, решили не возвращаться к нормативам обязательной продажи валютной выручки, решив понаблюдать за действиями экспортеров. Видимо, правительству удалось неформально договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки.

По крайне мере, динамика курса рубля говорит в пользу таких догадок. Неделю рубль завершал спокойно. Дополнительный выход валюты на рынок на следующей неделе может подогреваться налоговыми выплатами, поскольку экспортеры могут поспешать продать валюту подороже, не дожидаясь, когда доллар уйдет ниже 90 рублей.