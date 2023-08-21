2023-08-21T09:16:20+03:00
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2023
https://1prime.ru/experts/20230821/841525619.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 августа
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Ожидаемые в понедельник, 21 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 4:15
CNY
Китай — Решение НБС... ПРАЙМ, 21.08.2023
мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 21 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:15
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|3,55%
|3,45% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)
|-0,3%
|-1,1% (факт)
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (июль)
|0,1%
|0,1%
Российские события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|событий не запланировано
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