МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 21 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:15 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 3,55% 3,45% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) -0,3% -1,1% (факт)
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (июль) 0,1% 0,1%
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB событий не запланировано    