2023-08-22T09:19:38+03:00
2023-08-22T09:19:38+03:00
2023-08-22T09:19:38+03:00
2023
https://1prime.ru/experts/20230822/841536661.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 августа
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https://россиясегодня.рф
. Ожидаемые во вторник, 22 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 17:00
USD
США — Продажи на вторичном... ПРАЙМ, 22.08.2023
рынки, финансы, бизнес, мнения аналитиков, экономика, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 22 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (июль)
|4,16 млн долл
|4,15 млн долл
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (июль)
|-3,3%
|
|21:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|
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|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-6,195 млн барр
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Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|МТС — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2023
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