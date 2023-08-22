МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 22 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (июль) 4,16 млн долл 4,15 млн долл
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (июль) -3,3%  
21:30 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -6,195 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB МТС — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2023    