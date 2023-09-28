Индекс Мосбиржи вновь протестирует отметку 3075 пунктов.

Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряют до 1,4%, а аутсайдером выступает рынок Японии. Исключение составляет рынок Китая, прибавляющий 0,2%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня с утра подтягиваются в пределах 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после уверенного роста в среду, сегодня продолжает восходящую тенденцию, прибавляя 0,7% и торгуясь в районе 95 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на мировые рынки, сегодня выделим публикацию предварительных данных по инфляции в Германии и статистику по заявкам на пособие по безработице и индексу незавершенных продаж на рынке жилья в США. Также отметим выступление главы ФРС США Дж. Пауэлла, которое состоится под закрытие торгов в Штатах.

По итогам среды индекс Мосбиржи поднялся на 0,5%, закончив сессию в районе 3 068 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения преобладания покупок в российских акциях, чему способствуют тенденции на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь вышел к верхней границе диапазона 90 — 95 долларов за баррель. В результате, индекс Мосбиржи предпримет вторую попытку пробоя сопротивления, расположенного на отметке 3 075 пунктов. В случае преодоления этой отметки у российского рынка появятся шансы на возобновление восходящей динамики.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленную динамику. Так, к 9.20 мск доллар и евро теряют в пределах 0,2%, торгуясь в районе 96,8 и 101,8 рубля, юань, напротив, прибавляет 0,2%, поднявшись до 13,25 рубля. Несмотря на улучшение ситуации в ценах на нефть, рубль продолжает находиться под давлением на фоне снижения поддержки со стороны экспортеров. Сегодня пройдут последние сентябрьские налоговые выплаты, что поспособствует дальнейшему снижению предложения иностранной валюты со стороны экспортеров и может стимулировать ослабление рубля. В результате, пара доллар/рубль в ходе сессии может попытаться выйти в середину диапазона 95 — 100 рублей.