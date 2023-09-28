Индекс МосБиржи в среду прибавил 1% и продолжил восстанавливаться после волны распродаж прошлых недель. Поддержку оказывает рост цен на нефть и локальная слабость рубля. Общий уровень волатильности на рынке невысокий, обороты чуть ниже средних значений. Лучше рынка выглядели нефтяные фишки. Их подъем может продолжиться, что поддержит весь индекс. Фавориты: ЛУКОЙЛ, Татнефть и Газпром нефть.

За период с 19 по 25 сентября рост потребительских цен ускорился до 0,28% после 0,13% на прошлой неделе. Годовая инфляция к 25 сентября увеличилась до 5,84%. Выходящая статистика не располагает к отскоку облигаций и ОФЗ с постоянным купоном ввиду сохранения рисков дальнейшего повышения ключевой ставки Центробанка. Наоборот, вчера индекс гособлигаций (RGBI) обновил минимумы с весны 2022 г. А Минфин РФ вновь признал несостоявшимися два аукциона по размещению ОФЗ.

Рубль пока никак не реагирует на рост нефтяных цен к $97. Курс доллара в среду даже немного вырос и приблизился к 97. Поддержка национальной валюте со стороны налогового периода сегодня уходит. Кроме того, статистика от ЦБ РФ вчера подтвердила, что с понедельника сократился объем продажи юаней с 21,4 до 0,8 млрд руб. Сдержать рост курса USD/RUB к 100 может нефтяное ралли.

Фьючерсы Brent выросли на 2,6% и достигли новых максимумов с ноября 2022 г. Рост индекса доллара, который обычно оказывает сильное давление на сырьевые товары, пока полностью игнорируется. Фактор ожидания дефицита предложения из-за сокращения поставок Саудовской Аравии и России все перевешивает. Вчерашние данные от Минэнерго США снова указали на сокращение запасов сырой нефти на 2,2 млн баррелей. Ближайшие ориентиры по Brent находятся около $100-102 за баррель.

На американском рынке акций от дальнейшего снижения индекс S&P 500 как раз сдерживает нефтегазовый сектор. За счет роста нефтяных цен отраслевой индекс энергетики вырос на 2%.

Общим фактором давления на S&P 500 остается непрекращающийся рост доходностей по американским гособлигациям: 10-летние US Treasuries уже достигли 4,6% годовых — это максимум с 2007 г. Кроме того, с каждым днем все выше вероятность Shutdown — временной приостановки финансирования госучреждений из-за отсутствия компромисса между республиканцами и демократами. Экономический ущерб от Shutdown изначально незначителен, но может нарастать в зависимости от срока остановки финансирования государственных служб.