Куда пропали трейдеры
Индекс МосБиржи вчера показал боковую динамику, закрывшись в незначительном плюсе чуть выше 3200 п. В глаза бросается резкое снижение торговой активности участников. В отсутствие каких-то важных общерыночных событий и драйверов объемы торгов акциями индекса в среду упали до 40 млрд руб. Это минимум с мая, на 44% ниже среднедневного оборота в сентябре-октябре. По индексу МосБиржи в ближайшее время высокая вероятность сохранения боковой динамики в рамках устоявшегося за последние месяцы коридора.
Сегодня на Московской бирже должны начаться торги акциями компании Henderson после IPO. Старт ожидается в 16:00 МСК. Тикер бумаг: HNFG. Изначально ценовой диапазоны при размещении был установлен на уровне 600-675 руб. за акцию.
Американский Центробанк ожидаемо оставил ключевую савку на прежнем уровне в диапазоне 5,25-5,50%. Она находится на этом значении с июля. Отмечается сильный рост экономики и устойчивость банковской системы США. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что путь к цели по инфляции в 2% будет долгим. У регулятора нет уверенности в том, что текущий курс денежно-кредитной политики достаточно жесткий для возврата инфляции к этому уровню. Согласно оценкам Fed Watch Tool, вероятность повышения ставки на следующем заседании составляет 20%.
Рынок акций США отскакивает три сессии подряд. В среду S&P 500 прибавил 1% и закрепился выше 4200 п. Все сектора закрывались в плюсе после заседания ФРС. Сегодня в центре внимания квартальный отчет Apple.
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