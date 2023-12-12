Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 0,5%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста днем ранее, сегодня консолидируются над уровнями закрытия понедельника. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,8%, торгуясь в районе 76,6 доллара за баррель. Основным событием, способным сегодня оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках, станет публикация данных по инфляции в США, которые могут изменить ожидания участников торгов относительно дальнейших действий ФРС США в свете денежно-кредитной политики, что, в свою очередь, скажется на отношении к рисковым активам. Плюс к этому стоит обратить внимание на публикацию статистики по рынку труда Великобритании и индексу экономических настроений от ZEW в Германии.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи снизился на 2%, отступив в район 3 026 пунктов. Несмотря на стабилизацию рынка энергоносителей, российскому рынку в понедельник не удалось перейти к восстановлению, а продажи в акциях усилились на фоне укрепления рубля. Сегодня утром ожидаем попыток наших акций перейти в консолидацию у достигнутых уровней на фоне восстановления цен на нефть, однако в ходе сессии нельзя исключать активизации продаж. В сложившихся обстоятельствах индекс Мосбиржи может продолжить нести потери, однако, на наш взгляд, в рамках сессии вторника способен удержать позиции выше отметки 3 000 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль продолжает укрепляться по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.25 мск доллар и евро снижаются на 0,2%, отступив до 90,5 и 97,5 рубля соответственно, юань теряет 0,1%, торгуясь в районе 12,59 рубля. В ходе сессии рубль может попытаться развить успех на фоне восстановления цен на нефть и активизации продаж валюты со стороны экспортеров. В результате, пара доллар/рубль может сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на отметке 90 рублей.