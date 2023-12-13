В следующем году многие эксперты ожидают замедления роста российского ВВП. Поводов для пессимизма, кажется, предостаточно: ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ, дефицит трудовых ресурсов и свободных мощностей, влияние санкций на экспорт ресурсов и импорт технологий и пр. Однако рынок сильно недооценивает ряд важнейших обстоятельств.

Подавляющее большинство существующих макроэкономических прогнозов являются результатом экстраполяции наблюдаемых тенденций в макропоказателях. Но этот подход не учитывает происходящих изменений в самой структуре экономических взаимосвязей. Как пример — 2022 год, когда после начала СВО появились прогнозы о том, что ВВП РФ может снизиться до 8%. Однако обострение геополитической напряженности и санкции, напротив, дали серьезный толчок для внутренних изменений в российской экономике и промышленности. И эти изменения, судя по динамике показателей промышленного производства, идут ей на пользу. Рост в промышленности по итогам прошлого года оказался положительным, а в этом году серьезно ускорился.

Риски замедления роста российской экономики в следующем году ниже, чем кажутся на первый взгляд. Рост обеспечивается структурной перестройкой и промышленностью, процессами инертными, которые только набирают обороты. Рост российского ВВП в 3-м квартале 2023 года составил 5,5% по отношению к 3-му кварталу 2022 года. С одной стороны, это связано с эффектом низкой базы относительно прошлого года, но с другой — краткосрочные индикаторы указывают на ускорение роста экономики. Набранная инерция может обеспечить рост ВВП и в 2024 году выше 3%. Этот фактор инерции стоит учитывать при прогнозах на следующий год.

Конечно, во многом рост экономики в этом году был обусловлен серьезным фискальным стимулом, увеличением объема выпуска оборонной продукции. Но боевые действия пока не закончились, и даже в случае их окончания противоречия между Россией и условным "Западом" никуда не исчезнут. С учетом в 2024 году ожидается увеличение оборонных расходов, то есть стимулирующий эффект не только сохранится, но еще и усилится. Дефицит бюджета, связанный с большими оборонными расходами или просадкой нефтегазовых доходов, очевидно, правительство будет закрывать за счет увеличения внутреннего долга (его доля к ВВП по-прежнему мала), а также использованием средств ФНБ.

Серьезным ограничением возможностей роста экономики РФ в 2024 году остается рекордно низкая безработица: около 3%. Это ограничивает возможности роста занятости, а значит, и роста экономики. В то же время сочетание предельной консервативности фискальной и монетарной политики, а также стимулирование импортозамещения и повышения производительности труда должно принести свои результаты. Пока, судя по результатам за 9 месяцев 2023 года, уровень производительности труда снижается. Численность занятого населения по отношению к 2022 году выросла на 2,2%, а по отношению к 2021 году — на 2,7%, тогда как рост ВВП за три квартала составил 2,9%, а к 2021 году — всего 1%. Можно отнести это на счет влияния санкций, но в то же время снижение производительности труда — это просто проявление структурных изменений в экономике, поэтому это временное явление. Простой возврат к уровням 2021 года уже обеспечит отсутствие замедления роста экономики. Тем не менее без значительных инвестиций в повышение производительности труда (роботизация, автоматизация и пр.) долгосрочные темпы роста экономики замедлятся.

Наиболее серьезным риском для экономики остается высокая инфляция и повышение ключевой ставки Банком России. При определенных условиях это может спровоцировать инфляцию на стороне предложения. Однако стоит учитывать, что, ужесточая монетарную политику, регулятор прежде всего стремится добиться охлаждения потребительского спроса, роста рублевых сбережений и укрепления рубля. Первые признаки влияния ставок на ситуацию уже чувствуются: рубль укрепляется (правда, в большей степени за счет усиления контроля за выручкой экспортеров), потребительское кредитование в банках начинает сокращаться. Таким образом, повышение ставок не направлено на снижение объема выпуска оборонной продукции, то есть удар принимает на себя «гражданская» часть экономики.

В целом в нынешней ситуации наибольший риск ложится на потребителей, а не на компании или инвестиционный климат. Это касается как монетарной политики, так и законодательных инициатив властей. В условиях СВО и необходимости наращивания объемов производства оборонной продукции, скорее всего, потребуется перераспределение ресурсов от производства потребительских товаров в пользу производства оборонной продукции. Оно может принимать разные формы, но во всех случаях ведет к ограничению текущего личного потребления.

И еще один фактор, значение которого для экономики и рынка зачастую переоценивается: стоимость российского сырьевого экспорта. До сих пор основным вводным показателем при прогнозах является стоимость нефти, к которой иногда добавляется цена на газ, еще реже — на металлы.

Очевидно, что все это важно для курса рубля (даже с поправкой на бюджетное правило), но влияние на экономику на деле гораздо слабее. Дело в том, что ресурсы, затрачиваемые на производство дополнительной единицы экспортной продукции при условии, что выручка ляжет в резервы или финансовые активы, с точки зрения национальной экономики растрачиваются впустую. Напротив, снижение добычи и экспорта сырьевых ресурсов в нынешних условиях высвобождает ресурсы, которые можно направить на иные цели без ущерба для уровня жизни или производственного потенциала. Хорошая иллюстрация этого тезиса — приближающийся к концу 2023 год: снижение цен на нефть в условиях смягчения ограничений на движение капитала привело к ослаблению рубля, но при этом никак не помешало экономике показать рост.