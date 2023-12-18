Резкий разворот
Индекс МосБиржи завершал прошлую неделю ростом. После обновления минимумов последних месяцев и достижения 2960 п. индекс развернулся наверх. Дополнительное ускорение волны роста произошло после заседания ЦБ РФ. Техническая картина по индексу МосБиржи позитивная. При спокойном внешнем фоне есть шансы на продолжение подъема, в том числе за счет сильной динамики нефтяного и финансового секторов.
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 16%. решение совпало с рыночным консенсусом. Регулятор отметил, что цикл повышения близок к завершению — позитивный сигнал для фондового рынка. Ожидаем сохранения текущей ставки до июльского заседания ЦБ. Инфляция в 2024 г. составит 5%.
Начались торги акциями Совкомбанка. IPO прошло по цене 11,5 руб. В первый торговый день акции выросли на 8% до 12,5 руб. Объем торгов составил 3 млрд руб. Общий объем размещения при этом был на уровне 11,5 млрд руб. Это первое IPO банка более чем за 8 лет. Было принято 140 тыс. заявок на участие. 65% бумаг размещены среди частных инвесторов.
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