Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 1,7%, а лидирует рынок Японии. Исключение составляет динамика китайского Shanghai Composite, снижающегося на 0,5%. Фьючерсы на основные американские индексы, после заметного роста днем ранее, сегодня утром консолидируются над уровнями закрытия вторника. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции у уровней вчерашнего закрытия, торгуясь в районе 79,2 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения на мировых рынках, сегодня выделим публикацию данных по инфляции в Великобритании, а также индекс потребительского доверия, статистику по продажам жилья на вторичном рынке и запасам нефти и нефтепродуктов в США.

По итогам вторника индекс Мосбиржи подтянулся на 0,2%, закончив сессию в районе 3 084 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем попыток российского рынка продолжить волну восстановления. Улучшение отношения инвесторов к рисковым активам на мировых рынках и подъем рынка энергоносителей к верхней границе диапазона 75 — 80 долларов за баррель по нефти марки Brent поддержат наши акции и будут способствовать их подъема. В сложившейся ситуации в ходе торгов индекс Мосбиржи может подняться к отметке 3 100 пунктов.

На валютной секции Московской биржи в среду утром изменения котировок основных мировых валют по отношению к рублю не превышают 0,1%, в результате чего к 8.50 мск они торгуются в районе 90,4, 99,1 и 12,66 рубля соответственно. В ходе сессии национальная валюта может попытаться перейти к укреплению. Днем ранее в паре с долларом ей не удалось закрепиться ниже отметки 90 рублей. Однако, учитывая дальнейшее восстановление цен на нефть и приближение пика налоговых выплат, в ходе ближайших сессий ожидаем отступления американской валюты ниже данного уровня и закрепления ее в диапазоне 85 — 90 рублей.