Электроэнергия в России производится с использованием: природного газа — около 45%; АЭС — около 20%; ГЭС — около 20%; угля — 14%; мазута — 1%; прочие — 0,8%. Отрасль существует довольно давно: электрификация РСФСР осуществлялась в соответствии с планом ГОЭЛРО, который был принят постановлением СНК от 22 декабря 1920 г. «О плане электрификации России». Она имеет длительную историю функционирования, в том числе и во время Великой Отечественной войны, и устойчивый запас прочности.

В последние годы рост происходил на фоне увеличения внутреннего потребления и роста поставок за рубеж (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), рос и экспорт в Китай.

В текущем году на фоне снижения экспортных поставок их общий объем может составить порядка 10 млрд. кВт ч. При этом необходимо отметит положительную динамику роста поставок в Казахстан.

Из-за отказа покупать электроэнергию у нашей страны Финляндией, Литвой и Латвией, куда поставлялось 60% всего российского экспорта, Интер РАО прорабатывает новые маршруты поставок. В их увеличении заинтересован Китай, но пока по техническим возможностям туда возможно экспортировать порядка 8 млрд. кВт ч. Работы по расширению маршрутов поставок в КНР и иные заинтересованные страны прорабатываются.

Ограничительные меры имеют обратный эффект и оказывают негативное воздействие на экономику инициаторов противостояния, в данном случае не только на энергетическую сферу, страдают и иные отрасли, которые потребляют электроэнергию. Странам, которым отказались от импорта энергии, произведенной российскими производителями, необходимо компенсировать выпадающим объем, соответственно это количество должны поставлять страны ЕС, у которых в основном внутренний дефицит производства электричества. Эта дополнительная нагрузка способствует росту стоимости энергии в еврозоне.

На фоне стагнации производственного потенциала в странах ЕС из-за общего подорожания энергоресурсов, в России растет внутреннее потребление, так как промышленная база отечественной экономики имеет тенденцию поэтапного роста. Этому процессу способствует государственная политика импортозамещения.

Противостояние с Западом способствует консолидации военных, политических и экономических ресурсов страны. Если закрываются одни рынки, открываются другие. При реализации работ по диверсификации экспортного потенциала отечественных производителей электроэнергии необходимо в приоритетном порядке обеспечить внутренний рынок нашей страны, а избыток направить в дружественные России страны.