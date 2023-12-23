Новый способ заработка: Россия накопила излишки важного ресурса
Электроэнергия в России производится с использованием: природного газа — около 45%; АЭС — около 20%; ГЭС — около 20%; угля — 14%; мазута — 1%; прочие — 0,8%. Отрасль существует довольно давно: электрификация РСФСР осуществлялась в соответствии с планом ГОЭЛРО, который был принят постановлением СНК от 22 декабря 1920 г. «О плане электрификации России». Она имеет длительную историю функционирования, в том числе и во время Великой Отечественной войны, и устойчивый запас прочности.
В последние годы рост происходил на фоне увеличения внутреннего потребления и роста поставок за рубеж (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), рос и экспорт в Китай.
В текущем году на фоне снижения экспортных поставок их общий объем может составить порядка 10 млрд. кВт ч. При этом необходимо отметит положительную динамику роста поставок в Казахстан.
Из-за отказа покупать электроэнергию у нашей страны Финляндией, Литвой и Латвией, куда поставлялось 60% всего российского экспорта, Интер РАО прорабатывает новые маршруты поставок. В их увеличении заинтересован Китай, но пока по техническим возможностям туда возможно экспортировать порядка 8 млрд. кВт ч. Работы по расширению маршрутов поставок в КНР и иные заинтересованные страны прорабатываются.
Ограничительные меры имеют обратный эффект и оказывают негативное воздействие на экономику инициаторов противостояния, в данном случае не только на энергетическую сферу, страдают и иные отрасли, которые потребляют электроэнергию. Странам, которым отказались от импорта энергии, произведенной российскими производителями, необходимо компенсировать выпадающим объем, соответственно это количество должны поставлять страны ЕС, у которых в основном внутренний дефицит производства электричества. Эта дополнительная нагрузка способствует росту стоимости энергии в еврозоне.
На фоне стагнации производственного потенциала в странах ЕС из-за общего подорожания энергоресурсов, в России растет внутреннее потребление, так как промышленная база отечественной экономики имеет тенденцию поэтапного роста. Этому процессу способствует государственная политика импортозамещения.
Противостояние с Западом способствует консолидации военных, политических и экономических ресурсов страны. Если закрываются одни рынки, открываются другие. При реализации работ по диверсификации экспортного потенциала отечественных производителей электроэнергии необходимо в приоритетном порядке обеспечить внутренний рынок нашей страны, а избыток направить в дружественные России страны.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20231223/842645605.html