Предстоящая неделя на мировых рынках, скорее всего, будет достаточно спокойной. В понедельник отмечается католическое Рождество, в связи с чем часть площадок будут закрыты в начале недели, а объем важной статистики по развитым экономикам, способной оказать существенное влияние на настроения инвесторов, снизится до "нуля". Лишь в четверг в США выйдут данные по заявкам на пособие по безработице, индексу незавершенных продаж на рынке жилья и запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго страны. При этом часть инвесторов ушла на длительные рождественские каникулы, отложив пересмотр портфелей на следующий год, что снизит объемы торгов на мировых рынках и волатильность.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи прибавил 0,6%, поднявшись в район 3 093 пунктов. Сегодня на старте торгов, учитывая отсутствие внешних факторов, российский рынок может перейти к стабилизации у текущих значений. При этом, мы не видим существенных поводов для направленного движения, однако в ходе сессии может наметиться некоторое преобладание покупок, что позволит индексу Мосбиржи по инерции подняться выше 3 100 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 9.05 мск доллар и евро теряют 0,2% и 0,3%, отступив до 91,8 и 101,5 рубля соответственно, юань, напротив, прибавляет 0,1%, торгуясь в районе 12,85 рубля. В ходе сессии рубль может попытаться проложить укрепляться к доллару и евро и отыграть потери к юаню, чему будет способствовать повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках докупки рублей перед сегодняшними налоговыми выплатами. Этот фактор может поддержать национальную валюту, в результате чего пара доллар/рубль сделает существенный шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 90 рублей.